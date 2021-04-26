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В Киеве закрыли еще два ресторана, которые нарушали карантин

Понедельник, 26 апреля 2021, 15:06
Фото the-village.com.ua

В столице закрыли рестораны "Редкая птица" и "Holy Burger" за нарушение карантинных ограничений.

Источник: сайт Киевской администрации

Дословно: "В столице за нарушение карантинных ограничений закрыли рестораны "Редкая птица" на ул. Бассейной, 1/2 и "Holy Burger" на улице Шота Руставели, 16".

Детали: Сообщается, что в общем группы контроля проверили 20 ночных заведений Киева на соблюдение карантинных требований.

На основании выявленных нарушений на руководителей учреждений составили 24 протокола по ст. 44-3 КУоАП.

Санкция статьи предусматривает штраф для граждан от 17 до 34 тысяч гривен, а для заведений – от 34 до 170 тысяч гривен.

Предыстория:

  • В начале апреля был закрыт ресторан "Хлебный" по адресу: ул. Крещатик 15/4.
  • 15 апреля в Киеве закрыли два ресторана "Хлебный", которые работали с нарушением карантина, – на улицах Льва Толстого и Богдана Хмельницкого.
  • 17-18 апреля в центре Киева закрыли 5 ресторанов за нарушение требований карантина.
  • 21 апреля в КГГА сообщили, что за неделю в столице проверили почти 6 тысяч ресторанов, ночных клубов и магазинов, 7 заведений закрыли за нарушение карантина.
  • С 5 апреля в столице действуют усиленные карантинные меры: заведения общественного питания работают только на вынос или доставку. Отели обеспечивают гостей завтраками и организуют питание в номерах.
  • Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения карантинных требований в гостинице на столичном Подоле, где народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения своей жены.

Темы: Киевкарантинштрафы


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