В Киеве закрыли еще два ресторана, которые нарушали карантин

В столице закрыли рестораны "Редкая птица" и "Holy Burger" за нарушение карантинных ограничений.

Источник: сайт Киевской администрации

Дословно: "В столице за нарушение карантинных ограничений закрыли рестораны "Редкая птица" на ул. Бассейной, 1/2 и "Holy Burger" на улице Шота Руставели, 16".

Детали: Сообщается, что в общем группы контроля проверили 20 ночных заведений Киева на соблюдение карантинных требований.

На основании выявленных нарушений на руководителей учреждений составили 24 протокола по ст. 44-3 КУоАП.

Санкция статьи предусматривает штраф для граждан от 17 до 34 тысяч гривен, а для заведений – от 34 до 170 тысяч гривен.

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