Кремль наголошує, що Путін готовий розмовляти з Зеленським, але не про Донбас
У Кремлі вітають ініціативу президента України Володимира Зеленського про проведення зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, але підкреслюють, що цей діалог "має зачіпати виключно питання двосторонніх відносин".
Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитує російський "Інтерфакс"
Деталі: "Бажання розмовляти завжди можна тільки вітати", - сказав Пєсков російським журналістам.
За його словами, заступник керівника адміністрації президента Дмитро Козак "знаходиться в постійному контакті з Офісом президента України".
Пєсков зазначив, що "абсолютно чітко було викладено президентом (Росії) його ставлення до ініціативи поговорити, до можливого наповнення такого діалогу".
Пряма мова: "Такий діалог може стосуватися тільки проблематики двосторонніх відносин. Тобто цей діалог не може здійснюватися, виходячи з цілей пошуків врегулювання на південному сході України".
Що передувало: 26 квітня президент Володимири Зеленський заявив, що наразі все йде до того, що зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться.
Президент розповів, що "вже дав завдання керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, щоб він з’єднувався з адміністрацією президента РФ, і щоб вони знайшли порозуміння, терміни і місце чи місто", де президенти зможуть зустрітись.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись із російським президентом Володимиром Путіним "у будь-якій точці українського Донбасу" та запевнив, що Україна не боїться Росії.
- Путін натомість запропонував зустрітися Зеленському в Москві"в будь-який зручний час", але відмовився обговорювати проблему Донбасу. Він наполягає на тому, що Київ має вести перемовини із керівниками так званих "республік".
- Зеленський знову заявив, що хоче двосторонньої зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним, наголосивши, що місце зустрічі не так важливе, як її зміст.