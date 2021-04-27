Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кремль наголошує, що Путін готовий розмовляти з Зеленським, але не про Донбас

Вівторок, 27 квітня 2021, 12:19
Кремль наголошує, що Путін готовий розмовляти з Зеленським, але не про Донбас

У Кремлі вітають ініціативу президента України Володимира Зеленського про проведення зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, але підкреслюють, що цей діалог "має зачіпати виключно питання двосторонніх відносин".

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитує російський "Інтерфакс"

Деталі: "Бажання розмовляти завжди можна тільки вітати", - сказав Пєсков російським журналістам.

За його словами, заступник керівника адміністрації президента Дмитро Козак "знаходиться в постійному контакті з Офісом президента України".

Пєсков зазначив, що "абсолютно чітко було викладено президентом (Росії) його ставлення до ініціативи поговорити, до можливого наповнення такого діалогу".

Пряма мова: "Такий діалог може стосуватися тільки проблематики двосторонніх відносин. Тобто цей діалог не може здійснюватися, виходячи з цілей пошуків врегулювання на південному сході України".

Що передувало: 26 квітня президент Володимири Зеленський заявив, що наразі все йде до того, що зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться.

Президент розповів, що "вже дав завдання керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, щоб він з’єднувався з адміністрацією президента РФ, і щоб вони знайшли порозуміння, терміни і місце чи місто", де президенти зможуть зустрітись.

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись із російським президентом Володимиром Путіним "у будь-якій точці українського Донбасу" та запевнив, що Україна не боїться Росії.
  • Путін натомість запропонував зустрітися Зеленському в Москві"в будь-який зручний час", але відмовився обговорювати проблему Донбасу. Він наполягає на тому, що Київ має вести перемовини із керівниками так званих "республік". 
  • Зеленський знову заявив, що хоче двосторонньої зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним, наголосивши, що місце зустрічі не так важливе, як її зміст. 

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяПутінЗеленськийвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Росія
Ворог вночі вдарив по Кривому Рогу: пошкоджено підприємство, є постраждалий
Влада Бєлгородської області РФ заявила, що Шебекіно потрапило під артобстріл
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Останні новини
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
В Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
Усі новини...
Реклама: