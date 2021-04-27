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Кремль наголошує, що Путін готовий розмовляти з Зеленським, але не про Донбас

Вівторок, 27 квітня 2021, 12:19

У Кремлі вітають ініціативу президента України Володимира Зеленського про проведення зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, але підкреслюють, що цей діалог "має зачіпати виключно питання двосторонніх відносин".

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитує російський "Інтерфакс"

Деталі: "Бажання розмовляти завжди можна тільки вітати", - сказав Пєсков російським журналістам.

За його словами, заступник керівника адміністрації президента Дмитро Козак "знаходиться в постійному контакті з Офісом президента України".

Пєсков зазначив, що "абсолютно чітко було викладено президентом (Росії) його ставлення до ініціативи поговорити, до можливого наповнення такого діалогу".

Пряма мова: "Такий діалог може стосуватися тільки проблематики двосторонніх відносин. Тобто цей діалог не може здійснюватися, виходячи з цілей пошуків врегулювання на південному сході України".

Теми: РосіяПутінЗеленськийвійна


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