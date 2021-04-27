В Кремле приветствуют инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, но подчеркивают, что этот диалог "должен затрагивать исключительно вопросы двусторонних отношений".

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует российский "Интерфакс"



Детали: "Желание разговаривать всегда можно только приветствовать", - сказал Песков российским журналистам.



По его словам, заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак "находится в постоянном контакте с Офисом президента Украины".



Песков отметил, что "абсолютно четко было изложено президентом (России) его отношение к инициативе поговорить, к возможному наполнению такого диалога".



Прямая речь: "Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования на юго-востоке Украины".

Что предшествовало: 26 апреля Президент Владимир Зеленский заявил, что пока все идет к тому, что встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится.

Президент рассказал, что "уже дал задание руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он соединялся с администрацией президента РФ, и чтобы они нашли понимание, сроки и место или город", где президенты смогут встретиться.

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