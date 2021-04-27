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В Кремле настаивает, что Путин готов разговаривать с Зеленским, но не о Донбассе

Вторник, 27 апреля 2021, 12:19

В Кремле приветствуют инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, но подчеркивают, что этот диалог "должен затрагивать исключительно вопросы двусторонних отношений".

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует российский "Интерфакс"

Детали: "Желание разговаривать всегда можно только приветствовать", - сказал Песков российским журналистам.

По его словам, заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак "находится в постоянном контакте с Офисом президента Украины".

Песков отметил, что "абсолютно четко было изложено президентом (России) его отношение к инициативе поговорить, к возможному наполнению такого диалога".

Прямая речь: "Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования на юго-востоке Украины".

Темы: РосcияПутинЗеленскийвойна


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