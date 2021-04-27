Кремль настаивает, что Путин готов разговаривать с Зеленским, но не о Донбассе
В Кремле приветствуют инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, но подчеркивают, что этот диалог "должен затрагивать исключительно вопросы двусторонних отношений".
Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует российский "Интерфакс"
Детали: "Желание разговаривать всегда можно только приветствовать", - сказал Песков российским журналистам.
По его словам, заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак "находится в постоянном контакте с Офисом президента Украины".
Песков отметил, что "абсолютно четко было изложено президентом (России) его отношение к инициативе поговорить, к возможному наполнению такого диалога".
Прямая речь: "Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования на юго-востоке Украины".
Что предшествовало: 26 апреля Президент Владимир Зеленский заявил, что пока все идет к тому, что встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится.
Президент рассказал, что "уже дал задание руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он соединялся с администрацией президента РФ, и чтобы они нашли понимание, сроки и место или город", где президенты смогут встретиться.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса" и заверил, что Украина не боится России.
- Путин взамен предложил встретиться Зеленскому в Москве "в любое удобное время", но отказался обсуждать проблему Донбасса. Он настаивает на том, что Киев должен вести переговоры с руководителями так называемых "республик".
- Зеленский снова заявил, что хочет двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнув, что место встречи не так важно, как ее содержание.