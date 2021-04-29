Гладковський піде захищати свої права до Європейського суду

Президент корпорації "Богдан" Олег Гладковський заявив, що звернеться до Європейського суду з прав людини через політичне переслідування його родини та компаній, які входили або входять до складу корпорації.

Джерело: пресслужба корпорації "Богдан"

Дослівно: "Гладковський заявлятиме про порушення ст.18 Європейської конвенції з прав людини, яка забороняє політичні переслідування.

До такого кроку його змусили правове свавілля ознаки якого постійно присутні у діях державних структур, що працюють заангажовано та переслідують, насамперед, медійний результат".

Деталі: Гладковський називає правління правоохоронних органів та судів в Україні "ручним" з боку владної вертикалі.

При цьому в корпорації заявляють, що на офіційних заходах чинної влади техніка "Богдан" використовується для демонстрації досягнень у зміцненні обороноздатності ЗСУ.

Зокрема, там опублікували знімок президента Володимира Зеленського на тлі вантажівок "Богдан-63172".

Нагадаємо:

29 квітня ДБР провело обшуки на підприємствах, які пов'язують з колишнім президентом Петром Порошенком - це завод "Кузня на Рибальському" та підрозділи компанії "Богдан Моторс" у Києві та інших областях.

29 квітня ДБР провело обшуки на підприємствах, які пов'язують з колишнім президентом Петром Порошенком - це завод "Кузня на Рибальському" та підрозділи компанії "Богдан Моторс" у Києві та інших областях. 22 квітня Гладковський повідомив, що подає до суду на Національне антикорупційне бюро через "переслідування його родини, яке мало місце в різноманітних формах процесуального терору".

21 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру в одержанні 950 тисяч гривень хабаря сину експершого заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського Ігорю.

Олег Гладковський – один із головних ексбізнес-партнерів попереднього президента Петра Порошенка. Він керував корпорацією "Богдан", частку в якій мав також і Порошенко. У 2015 році Гладковський обійняв посаду заступника секретаря РНБО.

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