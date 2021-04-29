Гладковский пойдет защищать свои права в Европейский суд

Президент корпорации "Богдан" Олег Гладковский заявил, что обратится в Европейский суд по правам человека из-за политического преследования его семьи и компаний, которые входили или входят в состав корпорации.

Источник: пресс-служба корпорации "Богдан"

Дословно: "Гладковський будет заявлять о нарушении ст.18 Европейской конвенции по правам человека, которая запрещает политические преследования.

К такому шагу его вынудил правовой беспредел признаки которого постоянно присутствуют в действиях государственных структур, которые работают заангажированно и преследуют, прежде всего, медийный результат".

Детали: Гладковський называет правление правоохранительных органов и судов в Украине "ручным" со стороны властной вертикали.

При этом в корпорации заявляют, что на официальных мероприятиях действующей власти техника "Богдан" используется для демонстрации достижений в укреплении обороноспособности ВСУ.

В частности, там опубликовали снимок президента Владимира Зеленского на фоне грузовиков "Богдан-63172".

Напомним:

29 апреля ГБР провело обыски на предприятиях, которые связывают с бывшим президентом Петром Порошенко – это завод "Кузница на Рыбальском" и подразделения компании "Богдан Моторс" в Киеве и других областях.

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