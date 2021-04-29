ВООЗ просить Європу не поспішати скасовувати карантин: наводить приклад Індії
У ВООЗ вважають, що занадто поспішне зняття обмежувальних заходів в Європі, введених для боротьби з COVID-19, зараз може привести до спалаху, який спостерігається в Індії.
Джерело: глава представництва ВООЗ в Європі Ганс Клюге, якого цитує The Guardian
Деталі: Клюге зазначає, що кількість заражень в регіоні знижується, але все одно "залишається надзвичайно високим". А оскільки деякі країни оголосили про пом'якшення обмежень - він просить не поспішати.
Клюге заявив, що ослаблення обмежень з такими темпами вакцинації та новими заразними штамами може призвести до "ідеального шторму в будь-якій країні". Глава представництва ВООЗ наголошує, що такий сценарій, як в Індії, не повинен повторитися в європейських країнах.
Він нагадав, що зараз лише 16% населення Європи отримали щонайменше першу дозу вакцини від коронавірусу.
Нагадаємо:
- За минулу добу в Індії підтвердили понад 379 тисяч випадків коронавірусу, загалом в країні зареєстрували 1,8 мільйона інфікувань.
- Крематорії в столиці Індії Делі будують імпровізовані похоронні вогнища, бо в місті не вистачає місця для кремації.
- Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що спалах COVID-19 в Індії був викликаний "ідеальним штормом" масових зібрань, більш заразними штамами і низьким рівнем вакцинації.
- Індія є одним з епіцентрів пандемії у світі. Щоденно на Індію припадає близько третини усіх виявлених у світі випадків COVID-19. Прем’єр Індії Нарендра Моді заявив, що країна зіштовхнулася з "цунамі" інфікувань.
- Низка європейських країн, Пакистан і США надсилають Індії допомогу.