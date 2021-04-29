ВООЗ просить Європу не поспішати скасовувати карантин: наводить приклад Індії

У ВООЗ вважають, що занадто поспішне зняття обмежувальних заходів в Європі, введених для боротьби з COVID-19, зараз може привести до спалаху, який спостерігається в Індії.

Джерело: глава представництва ВООЗ в Європі Ганс Клюге, якого цитує The Guardian

Деталі: Клюге зазначає, що кількість заражень в регіоні знижується, але все одно "залишається надзвичайно високим". А оскільки деякі країни оголосили про пом'якшення обмежень - він просить не поспішати.

Клюге заявив, що ослаблення обмежень з такими темпами вакцинації та новими заразними штамами може призвести до "ідеального шторму в будь-якій країні". Глава представництва ВООЗ наголошує, що такий сценарій, як в Індії, не повинен повторитися в європейських країнах.

Він нагадав, що зараз лише 16% населення Європи отримали щонайменше першу дозу вакцини від коронавірусу.

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