ВОЗ просит Европу не торопиться отменять карантин: приводит пример Индии

В ВОЗ считают, что слишком поспешное снятие ограничительных мер в Европе, введенных для борьбы с коронавирусом COVID-19, в настоящее время может привести к вспышке, как это наблюдается в Индии.

Источник: глава представительства ВОЗ в Европе Ганс Клюге, которого цитирует The Guardian

Детали: Он отмечает, что количество заражений в регионе снижается, но все равно "остается чрезвычайно высоким". А поскольку некоторые страны объявили о смягчении ограничений – он просит не торопиться.

Клюге заявил, что ослабление ограничений с такими темпами вакцинации может привести к "сильному шторму в любой стране". Он объяснил, что такой сценарий, как в Индии, не должен повториться в европейских странах.

Глава представительства ВОЗ отметил, что сейчас только 16% населения Европы получили как минимум первую дозу вакцины от коронавируса.

Что предшествовало: