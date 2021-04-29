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ВОЗ просит Европу не торопиться отменять карантин: приводит пример Индии

Четверг, 29 апреля 2021, 23:46
ВОЗ просит Европу не торопиться отменять карантин: приводит пример Индии

В ВОЗ считают, что слишком поспешное снятие ограничительных мер в Европе, введенных для борьбы с коронавирусом COVID-19, в настоящее время может привести к вспышке, как это наблюдается в Индии.

Источник: глава представительства ВОЗ в Европе Ганс Клюге, которого цитирует The Guardian

Детали: Он отмечает, что количество заражений в регионе снижается, но все равно "остается чрезвычайно высоким". А поскольку некоторые страны объявили о смягчении ограничений – он просит не торопиться.

Клюге заявил, что ослабление ограничений с такими темпами вакцинации может привести к "сильному шторму в любой стране". Он объяснил, что такой сценарий, как в Индии, не должен повториться в европейских странах.

Глава представительства ВОЗ отметил, что сейчас только 16% населения Европы получили как минимум первую дозу вакцины от коронавируса.

Что предшествовало:

  • За прошедшие сутки в Индии подтвердили более 379 тысяч случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировали 1,8 миллиона заражений.
  • Крематории в столице Индии Дели строят импровизированные погребальные костры, потому что в городе не хватает места для кремации.
  • Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вспышка COVID-19в Индии была вызвана "идеальным штормом" массовых собраний, более заразными штаммами и низким уровнем вакцинации.
  • Индия является одним из эпицентров пандемии в мире. Ежедневно на Индию приходитсяоколо трети всех обнаруженных в мире случаев COVID-19. Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что страна столкнулась с "цунами" заражений.
  • Ряд европейских стран, Пакистан и США отправляютИндии помощь.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Европакоронавирус
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