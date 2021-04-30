У Путіна кажуть, що чекають "конкретних пропозицій" щодо зустрічі із Зеленським

Москва каже, що чекає, коли з боку Києва "надійдуть конкретні пропозиції" про зустріч на найвищому рівні.

Джерело: ТАСС з посиланням на прессекретаря російського президента Володимира Путіна Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Напевно, в робочому хоча б або офіційному порядку нам повинні бути передані і озвучені якісь пропозиції конкретні. Поки немає нічого - ні щодо порядку денному, ні щодо чого".

Деталі: За його словами, Москва "чекає, коли якісь конкретні пропозиції надійдуть".

Пєсков також повідомив, що така взаємодія має йти по лінії глави Офісу президента Андрія Єрмака та заступника керівника адміністрації Путіна Дмитра Козака.

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