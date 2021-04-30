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У Путина говорят, что ждут "конкретных предложений" по встрече с Зеленским

Пятница, 30 апреля 2021, 15:48
У Путина говорят, что ждут конкретных предложений по встрече с Зеленским

Москва говорит, что ждет, когда со стороны Киева "поступят конкретные предложения" о встрече на наивысшем уровне.

Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Владимира Путина Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "Наверное, в рабочем хотя бы или официальном порядке нам должны быть переданы и озвучены какие-то предложения конкретные. Пока нет ничего - ни по повестке дня, ни по чему.

Детали: По его словам, Москва "ждет, когда какие-то конкретные предложения поступят".

Песков также сообщил, что такое взаимодействие должно идти по линии главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и замруководителя администрации Путина Дмитрия Козака.

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным "в любой точке украинского Донбасса" и заверил, что Украина не боится России.
  • Путин взамен предложил встретиться Зеленскому в Москве" в любое удобное время", но отказался обсуждать проблему Донбасса. Он настаивает на том, что Киев должен вести переговоры с руководителями так называемых "республик".
  • Зеленский снова заявил, что хочет двусторонней встречи с Путиным, подчеркнув, что место встречи не так важно, как ее содержание.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийПутин
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