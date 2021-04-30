В деле Шеремета из-под стражи отпустили Антоненко: прокурор впервые не был против

Суд отпустил под круглосуточный домашний арест военного музыканта Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Источник: заседание Шевченковского райсуда Киева

Детали: Мужчину также обязали носить электронное средство контроля, то есть браслет.

Изменить меру пресечения просила защита Антоненко.

Прокурор не выступил против этого и сказал, что полагается на усмотрение суда.

При этом он считал, что риски укрытия Антоненко от суда или давления на других участников дела остаются. По мнению прокурора, круглосуточный домашний арест с электронным браслетом может обеспечить надлежащее поведение обвиняемого.

Адвокаты просили отпустить музыканта под личное обязательство. Они говорили, в частности, что дело рассматривается довольно быстро, однако "по объективным причинам это невозможно сделать достаточно быстро, чтобы был обеспечен принцип непрерывности".

Несколько нардепов также хотели взять Антоненко на поруки. В частности, суд заслушал народных избранцев и АТОшников Михаила Бондаря ("Европейская солидарность") и Игоря Герасименко ("Слуга народа").

Защита регулярно просила смягчить меру пресечения Антоненко, однако ранее прокуратура возражала против этого, и суд оставлял музыканта в СИЗО. Его держали под арестом с декабря 2019 года.

Еще одна обвиняемая – врач Юлия Кузьменко – сначала тоже находилась в следственном изоляторе. Суд отпустил ее под домашний арест 11 августа.

Третей фигурантке дела – медсестре Яне Дугарь – назначена мера пресечения в виде залога.

Сам Андрей Антоненко заявил, что изменение меры пресечения является "маленькой победой" и поблагодарил всех, кто его поддерживал и помогал.

Прямая речь Антоненко: "Это маленькая победа в битве, но не победа в большой войне, которая еще впереди".

Предыстория:

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждала, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивали, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также критиковала экспертизу.

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