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Верховний Суд вперше визнав законним перехід із УПЦ МП до ПЦУ

П'ятниця, 9 квітня 2021, 13:35
с. Сутківці

Верховний суд уперше ухвалив рішення про законність виходу релігійної громади з юрисдикції Української православної церкви Московського патріархату та входження до помісної Православної церкви України.

Джерело: пресслужба ПЦУ

Дослівно: "6 квітня 2021 року відбулося судове засідання Великої Палати Верховного Суду з розгляду справи №910/10011/19 щодо законності зміни релігійною громадою с. Сутківці, Хмельницької області свого підпорядкування – виходу з юрисдикції Російської Православної Церкви в Україні (яка іменує себе УПЦ) та входження до Православної Церкви України. 

За результатом засідання було ухвалене рішення про законність такої зміни підпорядкування. 

Таким чином найвищою судовою інстанцією України вперше з початку активного процесу переходів релігійних громад України з Російської Православної Церкви в Україні до Православної Церкви України, прийнято рішення, яким підтверджено можливість та законність таких переходів і відхилено заперечення Російської Православної Церкви в Україні проти цього".

Деталі: 6 січня 2019 року вселенський патріарх Варфоломій вручив предстоятелю об’єднаної Православної церкви України Епіфанію томос про автокефалію

23 лютого того ж року релігійна громада с. Сутківці, Хмельницької області провела загальні збори, на яких прийняла рішення перейти з УПЦ МП до ПЦУ.

Проте, "не бажаючи переходити до Православної церкви України з усією релігійною громадою та фактично діючи проти волі самої релігійної громади, її настоятель звернувся до суду з позовом, в якому вимагав визнати цей перехід незаконним".

Господарський суд Києва у лютому 2020 року ухвалив рішення на користь настоятеля релігійної громади в Сутківцях. Апеляційний суд згодом залишив це рішення без змін.

Проте Велика палата Верховного Суду за результатом касаційного розгляду скасувала попередні рішення суддів і відмовила у задоволенні позову повністю. 

Велика палата Верховного Суду, по суті, підтвердила законність рішення релігійної громади с. Сутківці про перехід з російської православної церкви в українську, заявили в ПЦУ. 

Це рішення є першим, ухваленим найвищою судовою інстанцією України у низці судових спорів щодо зміни підпорядкування, ініційованих УПЦ МП, яку в ПЦУ називають Російською православною церквою в Україні.

Із початку 2019 року УПЦ МП ініціювала більше 100 судових процесів щодо законності зміни православними релігійними громадами України свого підпорядкування. 

В ПЦУ вважають, що рішення Великої палати Верховного Суду тепер має враховуватися у спорах, які стосуються переходів православних релігійних громад України з РПЦвУ до ПЦУ, та уніфікувати підхід судів України у їх вирішенні.

Знати більше: Автокефалія Православної Церкви України: як це було

Теми: церкварелігіяПравославна Церква УкраїниВерховний суд


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