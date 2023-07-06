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Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври

Ірина БалачукЧетвер, 6 липня 2023, 14:20
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Митрополит УПЦ МП Онуфрій. Фото з Facebook УПЦ МП

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не залишить без уваги жодного ченця з Києво-Печерської лаври у разі їх виселення.

Джерело: білоруське держвидання БЕЛТА

Пряма мова Лукашенка: "Ці люди ні в чому не винні. Ми все зробимо для того, щоб ченці з цієї лаври знайшли свій притулок у Білорусі".

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Деталі: Раніше Синод Білоруської православної церкви заявив, що в разі насильницького виселення ченців УПЦ МП з Києво-Печерської лаври вони можуть "знайти місце для подальшого чернечого подвигу" в чернечих обителях БПЦ.

Що було раніше: Зранку 4 липня комісії Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" прибула, щоб перевірити та опечатати корпуси Нижньої лаври, але їй не дали цього зробити віряни та ченці УПЦ МП.

Представники комісії викликали на місце правоохоронців і написали заяву про перешкоджання їхній роботі. Вони заявили, що отримали всі юридичні документи від Міністерства культури та інформаційної політики, тож зараз вступають в права по об'єктах, що за законом належать заповіднику.

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6 липня у Києво-Печерській лаврі продовжили процес опечатування корпусів Нижньої лаври. Поліція зняла замки на входах двох корпусів.

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Теми: ЛукашенкоУПЦ МПКиївцерква
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