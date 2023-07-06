Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не залишить без уваги жодного ченця з Києво-Печерської лаври у разі їх виселення.
Джерело: білоруське держвидання БЕЛТА
Пряма мова Лукашенка: "Ці люди ні в чому не винні. Ми все зробимо для того, щоб ченці з цієї лаври знайшли свій притулок у Білорусі".
Деталі: Раніше Синод Білоруської православної церкви заявив, що в разі насильницького виселення ченців УПЦ МП з Києво-Печерської лаври вони можуть "знайти місце для подальшого чернечого подвигу" в чернечих обителях БПЦ.
Що було раніше: Зранку 4 липня комісії Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" прибула, щоб перевірити та опечатати корпуси Нижньої лаври, але їй не дали цього зробити віряни та ченці УПЦ МП.
Представники комісії викликали на місце правоохоронців і написали заяву про перешкоджання їхній роботі. Вони заявили, що отримали всі юридичні документи від Міністерства культури та інформаційної політики, тож зараз вступають в права по об'єктах, що за законом належать заповіднику.
6 липня у Києво-Печерській лаврі продовжили процес опечатування корпусів Нижньої лаври. Поліція зняла замки на входах двох корпусів.
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Передісторія:
- У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві. Ченці мали покинути монастир і всі будівлі 29 березня.
- Священники УПЦ МП мали залишити лавру 29 березня, провівши там останнє богослужіння. Але вони не пішли і 30 березня провели богослужіння в одному з храмів.
- Комісію Міністерства культури, яка мала проводити інвентаризацію майна "Києво-Печерського заповідника", не пустили до лаври прихожани УПЦ МП. Їх підбурював це робити сам намісник Лаври Павло.
- Він також пригрозив журналістам побити їх палицею. Згодом Павлу оголосили підозру і відправили під домашній арешт у будинку на Київщині.
- Павло раніше відкрито погрожував президенту України Володимиру Зеленському, а міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка назвав "одержимим диявольським збісненням".
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що духовенство УПЦ МП силою не будуть виганяти із Києво-Печерської лаври, але вони залишать територію цієї святині.