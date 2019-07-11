У Харкові відновили скандальний пам'ятник Жукову

17871 перегляд
Четвер, 11 липня 2019, 09:19

У Харкові повернули на місце пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову.

Про це повідомив мер міста Геннадій Кернес в Facebook.

"Як і обіцяв – сьогодні повернули на місце", - написав міський голова і виклав фото відновленого пам'ятника.

Думка коментаторів з цього питання розділилися. Одні вітали таке рішення влади, інші дивувалися, навіщо повернули заборонений законом пам'ятник.

Також користувачі відзначали, що краще б Кернес виділив гроші на ремонт житлового фонду або навів порядок в транспортній галузі.

Нагадаємо:

  • Український інститут національної пам’яті наголошує, що за законом про декомунізацію пам’ятник Жукову повинен бути демонтований. А згідно з законом про присвоєння імен  в тому числі і топонімам, немає правових підстав присвоїти ім’я Жукова будь-якому топоніму.
  • Пам’ятник Жукову у Харкові знесли 2 червня під час акції протесту біля Палацу спорту, де в той день проходив з'їзд партії Геннадія Кернеса та Геннадія Труханова "Довіряй справам".
  • Мер Харкова Геннадій Кернес запевнив, що пам'ятник Жукову за його допомогою та фонду партії екс-регіонала Віталія Хомутинніка "Відродження" буде відновлено якнайшвидше.
  • У 2016 році в рамках виконання закону про декомунізацію проспект Маршала Жукова у Харкові перейменували на проспект Петра Григоренка.
  • 8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради зареєстрували електронні петиції з вимогою повернути проспекту та станції метро ім'я маршала Жукова.
  • Мер Харкова Геннадій Кернес заявив про підтримку петицій і закликав їх підтримати і місцевих жителів.
  • Голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович нагадав, що порушення закону про декомунізацію представником влади карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.
  • 19 червня міськрада повернула проспекту Григоренка ім’я Жукова.
  • Того ж дня із позовом до Харківського окружного адмінсуду звернувся представник нардепа Андрія Білецького, який просить скасувати рішення міськради. Із заявою до поліції після рішення міськради звернувся депутат міської ради Ігор Черняк.
  • Український інститут національної пам’яті в свою чергу звернувся до ГПУ.
  • 20 червня Нацполіція Харківщини відкрила кримінальне провадження стосовно рішення депутатів Харківської міськради повернути проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова. 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Харків Кернес декомунізація


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Помічник поліцейського влаштував смертельну ДТП у Харкові 8 липня 2019, 11:34
Підозрюваний у харківських мінуваннях вийшов під заставу 1,5 млн грн 2 липня 2019, 17:55
Політв'язень Кремля, який сидить у колонії Харкова: Не розумію, що я тут роблю 2 липня 2019, 15:48
Усі новини
Головні новини
Путін після розмови із Зеленським обговорив Україну з Радбезом
Зеленський хоче, щоб попередників не було на виборах і серед адвокатів
Порошенко відреагував на ініціативу Зеленського щодо його люстрації
Посли країн G7 розкритикували ідеї Зеленського про нову люстрацію
Усі новини
думка

9 помилок, яких припускаються протягом перших 10 хвилин робочого дня

Кіно

Чи можливе кіно без реальних акторів

їжа

Що варто знати про шоколадні смаколики