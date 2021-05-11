Украине удалось вдвое увеличить поставки вакцины Pfizer – Степанов

В этом году Украина получит 42 миллиона доз вакцины против коронавируса, в частности 20 миллионов доз вакцины производства "Pfizer".

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Прямая речь: "Нам удалось увеличить поставки вакцины производства компании Pfizer BionTech вдвое уже в этом календарном году. Вместо 10 миллионов доз мы получим 20 миллионов доз вакцины Pfizer".

Детали: Министр сообщил, что в целом Украина должна получить 42 миллиона доз вакцины в 2021 году, они уже законтрактованы.