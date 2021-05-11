Украине удалось вдвое увеличить поставки вакцины Pfizer – Степанов

В этом году Украина получит 42 миллиона доз вакцины против коронавируса, в частности 20 миллионов доз вакцины производства "Pfizer".

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Прямая речь: "Нам удалось увеличить поставки вакцины производства компании Pfizer BionTech вдвое уже в этом календарном году. Вместо 10 миллионов доз мы получим 20 миллионов доз вакцины Pfizer".

Детали: Министр сообщил, что в целом Украина должна получить 42 миллиона доз вакцины в 2021 году, они уже законтрактованы.

Это 8 миллионов доз от инициативы COVAX и 32 миллиона доз вакцин по прямым контрактам между государством Украина и производителями вакцин.

В частности, Украина должна получить 20 млн доз вакцины Pfizer и 10 млн доз вакцины NovaVax – это новая вакцина американской компании, которая проходит регистрацию и будет производиться в Индии. Также Украина получает вакцины AstraZeneca и Sinovac (под названием CoronaVac).

По словам Степанова, 42 млн доз достаточно для вакцинации большинства взрослого населения, но Минздрав хочет довести эту цифру до 48 млн доз для вакцинации 70% взрослых.

С владельцем индийского "Serum Institute" достигнута договоренность об увеличении поставок с 10 до 15 млн доз вакцины. Также с китайским производителем "Sinovac" есть договоренность об увеличении поставок.

Степанов признал, что поставки срываются в сроках и правила не работают на рынке вакцин. Исходя из проплаченных контрактов, в первом квартале Украина должна была получить 3 млн 184 тыс доз вакцины.

"Но сейчас ситуация начала выравниваться – и те долги, которые нам задолжали компании-производители, они начали отдавать. Только за последние 10 дней мы получили миллионов доз вакцины компании Sinovac. Начались поставки по инициативе COVAX: мы получили 267 тысяч (доз) вакцины AstraZeneca, мы получили 117 тысяч доз вакцины Pfizer. Также мы ожидаем 1,4 миллиона доз по COVAX до конца мая", – сказал глава МОЗ.

Он также ожидает, что Индия снимет эмбарго на продажу вакцин за границу – и "закроется долг в 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca".

Должны начаться поставки от Pfizer по прямым контрактам: к концу второго квартала – первые 500 тысяч доз, а основные поставки начнутся с июля – на третий квартал предусмотрено 4,5 млн доз этой вакцины.

Степанов также сообщил, что начал договариваться о поставках вакцин против коронавируса SARS CoV 2 на 2022-й и 2023-й годы – и это должны быть вакцины разных производителей.

Напомним: Компания BioNTech заявила, что ее вакцина, разработанная совместно с Pfizer, пока не нуждается в модификациях, чтобы защищать привитых ею людей от новых штаммов коронавируса.