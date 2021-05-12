У Путіна відреагували на підозру Медведчуку: Втручатися не збираємось
Середа, 12 травня 2021, 14:26
Москва не збирається втручатися в процеси, пов'язані з кримінальним переслідуванням в Україні депутата партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.
Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитує російське видання РБК
Пряма мова: "Ми не збираємося втручатися в ці процеси, ми хотіли б переконатися, що за цим переслідуванням не стоїть бажання позбутися політичних конкурентів".
Деталі: Пєскова також запитали, чи може Росія надати Медведчуку політичний притулок. На це представник президента РФ відповів, що Медведчук знаходиться на Україні і не звертався по політичний притулок.
Передісторія:
- 11 травня стало відомо, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму куму Путіна голові політради партії "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку та нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку. Також СБУ повідомила про обшуки в офісі ОПЗЖ та двох будинках Медведчука. За даними ЗМІ силовикам всіляко перешкоджала охорона Медведчука.
- Місцезнаходження Медведчука не встановлено, тому СБУ вживає відповідних заходів для його встановлення та вручення йому клопотання про тримання під вартою. Козак, за даними СБУ, перебуває в Росії.
- Правоохоронці підозрюють, що Медведчук вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі. Також у 2020 році Медведчук через Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.
- Пізно ввечері 11 травня пресслужба Медведчука відреагувала на інформацію про обшуки та підозру. У політика запевнили, що він не буде ховатись від слідства та перебуває в Україні.