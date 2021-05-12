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У Путіна відреагували на підозру Медведчуку: Втручатися не збираємось

Середа, 12 травня 2021, 14:26

Москва не збирається втручатися в процеси, пов'язані з кримінальним переслідуванням в Україні депутата партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитує російське видання РБК

Пряма мова: "Ми не збираємося втручатися в ці процеси, ми хотіли б переконатися, що за цим переслідуванням не стоїть бажання позбутися політичних конкурентів".

Деталі: Пєскова також запитали, чи може Росія надати Медведчуку політичний притулок. На це представник президента РФ відповів, що Медведчук знаходиться на Україні і не звертався по політичний притулок.

Теми: МедведчукРосіяПутін


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