У Путина отреагировали на подозрение Медведчуку: Вмешиваться не собираемся
Среда, 12 мая 2021, 14:26
Москва не собирается вмешиваться в процессы, связанные с уголовным преследованием в Украине депутата партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.
Источник: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует российское издание РБК
Прямая речь: "Мы не собираемся вмешиваться в эти процессы, мы хотели бы убедиться, что за этим преследованием не стоит желание избавиться от политических конкурентов".
Детали: Пескова также спросили, может ли Россия предоставить Медведчуку политическое убежище. На это представитель президента РФ ответил, что Медведчук находится на Украине и не обращался за политическим убежищем.