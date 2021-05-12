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У Путина отреагировали на подозрение Медведчуку: Вмешиваться не собираемся

Среда, 12 мая 2021, 14:26

Москва не собирается вмешиваться в процессы, связанные с уголовным преследованием в Украине депутата партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

Источник: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует российское издание РБК

Прямая речь: "Мы не собираемся вмешиваться в эти процессы, мы хотели бы убедиться, что за этим преследованием не стоит желание избавиться от политических конкурентов".

Детали: Пескова также спросили, может ли Россия предоставить Медведчуку политическое убежище. На это представитель президента РФ ответил, что Медведчук находится на Украине и не обращался за политическим убежищем.

Темы: МедведчукРосcияПутин


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