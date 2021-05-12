У Путина отреагировали на подозрение Медведчуку: Вмешиваться не собираемся
Среда, 12 мая 2021, 14:26
Москва не собирается вмешиваться в процессы, связанные с уголовным преследованием в Украине депутата партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.
Источник: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует российское издание РБК
Прямая речь: "Мы не собираемся вмешиваться в эти процессы, мы хотели бы убедиться, что за этим преследованием не стоит желание избавиться от политических конкурентов".
Детали: Пескова также спросили, может ли Россия предоставить Медведчуку политическое убежище. На это представитель президента РФ ответил, что Медведчук находится на Украине и не обращался за политическим убежищем.
Предыстория:
- 11 мая стало известно, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму куму Путина главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку и нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку. Также СБУ сообщила об обысках в офисе ОПЗЖ и двух домах Медведчука. По данным СМИ, силовикам всячески препятствовала охрана Медведчука.
- Местонахождение Медведчука не установлено, поэтому СБУ принимает соответствующие меры для его установления и вручения ему ходатайства о содержании под стражей. Козак, по данным СБУ, находится в России.
- Правоохранители подозревают, что Медведчук вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Черном море. Также в 2020 году Медведчук через Козака передал России секретную информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.
- Поздно вечером 11 мая пресс-служба Медведчука отреагировала на информацию об обысках и подозрение. У политика заверили, что он не будет прятаться от следствия и находится в Украине.