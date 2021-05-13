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Обстрелы из Сектора Газа и столкновения в Израиле: Байден призвал к "восстановлению спокойствия"

Четверг, 13 мая 2021, 01:46
Обстрелы из Сектора Газа и столкновения в Израиле: Байден призвал к восстановлению спокойствия

На фоне обострения между Израилем и ХАМАС в Секторе Газа, а также массовых беспорядков и столкновений между арабским и еврейским населением состоялся телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Беньямина Нетаньяху.

Источник: The Jerusalem Post, Белый дом

Дословно Белый дом: "Он (Байден – ред.) поделился своим убеждением, что Иерусалим, город такого значения для верующих со всего мира, должен быть местом мира".

Детали: Около 374 человек были арестованы в Израиле после еврейско-арабского противостояния и беспорядков на фоне обострения между Израилем и ХАМАС в Секторе Газа.

В частности, в городе Акко автомобиль 30-летнего еврея атаковали арабские демонстранты, вооруженные палками и камнями. Избитого мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с разбитой головой.

В пригороде Тель-Авива Бат-Ям еврейские экстремисты шли по центральным улицам, громили арабские учреждения и нападали на прохожих. Во время этих беспорядков избили двух мужчин.

Также были массовые беспорядки в Хайфе, Назарете, Тивериади и Лоди.

В связи с беспорядками муниципалитет Тивериады обнародовал заявление, в котором осудил беспорядки и призвал прекратить противостояние, которые несут угрозу человеческой жизни.

В то же время премьер-министр Беньямин Нетаньяху сделал заявление о массовых беспорядках и нападениях, которые происходили в среду в израильских городах, заявив, что он намерен вернуть контроль за порядком в городах Израиля.

Кроме того, Байден заявил о поддержке Израиля, который имеет право "защищать себя и свой народ".

Президент США отметил, что Штаты стремятся "восстановление устойчивого спокойствия" со стороны сторон конфликта.

В телефонном разговоре с Нетаньяху Байден также сообщил о дипломатическом взаимодействие США с Египтом, Иорданией и Катаром, а также с палестинскими чиновниками.

Предыстория:

  • Из Сектора Газа 10 мая был совершен ракетный обстрел юга Израиля, в некоторых населенных пунктах сработали сирены. Израиль открыл огонь в ответ.
  • После беспорядков и столкновений, произошедших между арабскими и еврейскими жителями, власть в израильском городе Лод объявила о потере контроля над городом. Армия же Израиля заявляет о ликвидации двух ключевых фигур разведки ХАМАС.
  • Боевики из Сектора Газа 11 мая второй день запускали сотни ракет в сторону Израиля, на что в ответ получали авиаудары.
  • Более тысячи ракет были выпущены из Сектора Газа в сторону Израиля, из них 200 упали на прибрежной территории самого сектора.

Украинская правда
Темы: ИзраильСША
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