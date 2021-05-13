У Тупицкого проводят обыск
По месту жительства Александра Тупицкого, указ о назначении которого на должность судьи Конституционного суда отменили, проходит обыск.
Источник: ZN.UA со ссылкой на источники в ГБР, собеседник УП в правоохранительных органах
Детали: Следователи Государственного бюро расследований пришли по адресу его проживания в 6:00 утра 13 мая.
Уточняется, что обыск проводится в присутствии Тупицкого, его жены, двух малолетних детей и адвоката.
"Согласно ч. 1 ст. 234 УПК Украины обыск проводится с целью выявления сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, отыскания орудия уголовного преступления или имущества, которое было получено в результате его совершения, а также с целью установления разыскиваемых лиц", - говорится в соответствующем постановлении Печерского суда, которое есть в распоряжении издания.
В постановлении не приводится содержание доказательств, поскольку ходатайство ограничено тайной досудебного расследования. Судебное заседание, на котором было принято решение об обысках, проводилось в закрытом режиме в соответствии с УПК Украины.
Факт обыска подтвердил также "Украинской правде" источник в правоохранительных органах.
Что предшествовало: 12 мая Тупицкий в очередной раз не пришел на судебное заседание, по словам адвокатов, он находится на лечении.
Представители обвинения отметили, что адвокаты не предоставили доказательств того, что состояние здоровья не позволяет подозреваемому явиться на заседание, документов о необходимости экстренной медицинской помощи нет, и Тупицкий использует медицинские документы, умышленно затягивая рассмотрение ходатайства.
В связи с этим прокуроры вновь ходатайствовали перед судом о применении привода в суд.
Предыстория:
- Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).
- 29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС.
- 19 января ГБР заявило, что сообщило о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Тупицкому, хотя сам Тупицкий имитировал его невручение и посещал рабочее место.