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Прокуратура буде оскаржувати домашній арешт Медведчука

П'ятниця, 14 травня 2021, 22:15
Прокуратура буде оскаржувати домашній арешт Медведчука
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Офіс генерального прокурора буде оскаржувати запобіжний захід підозрюваному у держзраді лідеру "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку, який наразі перебуває під домашнім арештом. 

Джерело: генпрокурорка Ірина Венедіктова в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "Ми ще не бачили повністю рішення…

Чому так вийшло? Я як генпрокурор просила арешт і заставу, тому що так передбачено законом. Чи подобається мені, що я не отримала те, чого просила? Я думаю, що це очевидно. Якщо прокурор з чимось прийшов, то він впевнений у тому, що він просить, тому я ознайомлюся з рішенням суду, щоб ми розуміли мотивацію, то треба його прочитати. Я впевнена у своїх діях. Для об’єктивності я вивчу все, прочитаю.

Але я думаю, оскільки я як людина, яка впевнена у тих документах, які я підготувала, з чим я виступаю, я буду, звичайно, йти далі".

Деталі: Генеральна прокурорка також заявила, що ліквідація компанії, які фігурує у справі про розробку родовищ у Чорному морі, не вплине на перебіг розслідування, оскільки у справі вистачає фактажу. Венедіктова також каже, що кожне слово під час брифінгу щодо цієї справи було ретельно підготовлене. 

Передісторія:

  • 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму Медведчуку та нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку. Також СБУ повідомила про обшуки в офісі ОПЗЖ та двох будинках Медведчука. За даними ЗМІ силовикам всіляко перешкоджала охорона Медведчука.
  • Правоохоронці підозрюють, що Медведчук вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі. Також у 2020 році Медведчук через Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.
  • 14 травня на Медведчука вдягнули електронний пристрій стеження.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: МедведчукОфіс генпрокурора
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