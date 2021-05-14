Прокуратура буде оскаржувати домашній арешт Медведчука

Офіс генерального прокурора буде оскаржувати запобіжний захід підозрюваному у держзраді лідеру "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку, який наразі перебуває під домашнім арештом.

Джерело: генпрокурорка Ірина Венедіктова в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "Ми ще не бачили повністю рішення…

Чому так вийшло? Я як генпрокурор просила арешт і заставу, тому що так передбачено законом. Чи подобається мені, що я не отримала те, чого просила? Я думаю, що це очевидно. Якщо прокурор з чимось прийшов, то він впевнений у тому, що він просить, тому я ознайомлюся з рішенням суду, щоб ми розуміли мотивацію, то треба його прочитати. Я впевнена у своїх діях. Для об’єктивності я вивчу все, прочитаю.

Але я думаю, оскільки я як людина, яка впевнена у тих документах, які я підготувала, з чим я виступаю, я буду, звичайно, йти далі".

Деталі: Генеральна прокурорка також заявила, що ліквідація компанії, які фігурує у справі про розробку родовищ у Чорному морі, не вплине на перебіг розслідування, оскільки у справі вистачає фактажу. Венедіктова також каже, що кожне слово під час брифінгу щодо цієї справи було ретельно підготовлене.

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