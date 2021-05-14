Прокуратура будет обжаловать домашний арест Медведчука

Офис генерального прокурора будет оспаривать меру пресечения подозреваемому в госизмене лидеру "Оппозиционного платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку, который сейчас находится под домашним арестом.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Мы еще не видели полностью решение ...

Почему так получилось? Я как генпрокурор просила арест и залог, потому что так предусмотрено законом. Нравится мне, что я не получила то, чего просила? Я думаю, что это очевидно. Если прокурор с чем-то пришел, то он уверен в том, что он просит, поэтому я ознакомлюсь с решением суда, чтобы мы понимали мотивацию, то надо его прочитать. Я уверена в своих действиях. Для объективности я выучу все, прочитаю. Но я думаю, поскольку я как человек, который уверен в тех документах, которые я подготовила, с чем я выступаю, я буду, конечно, идти дальше".

Детали: Генеральный прокурор также заявила, что ликвидация компании, что фигурирует в деле о разработке месторождений в Черном море, не повлияет на ход расследования, поскольку в деле хватает фактажа. Венедиктова также говорит, что каждое слово во время брифинга по этому делу было тщательно подготовлено.

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