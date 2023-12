В Секторе Газа взорвана башня ХАМАС, где как живой щит работали СМИ – Израиль

В башне Сектора Газа, которая была уничтожена израильской армией, размещались "военные активы" ХАМАС, а террористическая группа использовала работников международных изданий как "живой щит".

Источник: сообщение ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) в Twitter

Детали: Израильские военные заявляют, что в многоэтажке в Секторе Газа, по которой был осуществлен удар, располагались офисы нескольких ведущих международных СМИ, однако все здание на самом деле использовалась крылом военной разведки ХАМАС.

Израиль обвинил палестинскую сторону в том, ХАМАС сознательно использовал офисы медиа в башне Аль-Джалаа и в качестве "живого щита".

В то же время израильские СМИ сообщают, что примерно за час до сокрушительного удара по башне, люди были предупреждены, поэтому они эвакуировались.

⭕ LIVE footage of the moment an Israeli air raid bombed the offices of Al Jazeera and The Associated Press in Gaza City ⬇️



🔴 LIVE updates: https://t.co/RvtP1lEX1x pic.twitter.com/RBO1ZiDAl0