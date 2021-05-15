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В Секторе Газа взорвана башня ХАМАС, где как живой щит работали СМИ – Израиль

Суббота, 15 мая 2021, 16:34

В башне Сектора Газа, которая была уничтожена израильской армией, размещались "военные активы" ХАМАС, а террористическая группа использовала работников международных изданий как "живой щит".

Источник: сообщение ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) в Twitter

Детали: Израильские военные заявляют, что в многоэтажке в Секторе Газа, по которой был осуществлен удар, располагались офисы нескольких ведущих международных СМИ, однако все здание на самом деле использовалась крылом военной разведки ХАМАС.

Израиль обвинил палестинскую сторону в том, ХАМАС сознательно использовал офисы медиа в башне Аль-Джалаа и в качестве "живого щита".

В то же время израильские СМИ сообщают, что примерно за час до сокрушительного удара по башне, люди были предупреждены, поэтому они эвакуировались.

В башне были расположены, в частности, офисы Associated Press и телеканала "Аль-Джазира".

 

Дословно ЦАХАЛ: "В здании были размещены офисы гражданских СМИ, за которыми террористическая организация ХАМАС скрывается и использует их как живой щит. ХАМАС намеренно размещает свои военные активы среди гражданского населения в секторе Газа".

  • Сейчас между Израилем и Сектором Газа длятся боевые действия.
  • Прошлой ночью израильская армия с участием авиации, танков, артиллерийских и пехотных подразделений вдоль границы провела масштабную операцию против радикальной группировки "ХАМАС" в секторе Газа. Израиль поразил 150 целей и разрушил сеть "метро" "ХАМАС".
  • Столкновения между израильскими войсками и палестинцами распространились на большую часть оккупированного Западного берега: в окрестностях Рамаллы, Наблуса и других городов сотни палестинцев протестовали против кампании в Секторе Газа и действий Израиля в Иерусалиме.

Украинская правда
Темы: Израильвойна


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