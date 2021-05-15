В Секторе Газа взорвана башня ХАМАС, где как живой щит работали СМИ – Израиль

В башне Сектора Газа, которая была уничтожена израильской армией, размещались "военные активы" ХАМАС, а террористическая группа использовала работников международных изданий как "живой щит".

Источник: сообщение ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) в Twitter

Детали: Израильские военные заявляют, что в многоэтажке в Секторе Газа, по которой был осуществлен удар, располагались офисы нескольких ведущих международных СМИ, однако все здание на самом деле использовалась крылом военной разведки ХАМАС.

Израиль обвинил палестинскую сторону в том, ХАМАС сознательно использовал офисы медиа в башне Аль-Джалаа и в качестве "живого щита".

В то же время израильские СМИ сообщают, что примерно за час до сокрушительного удара по башне, люди были предупреждены, поэтому они эвакуировались.

⭕ LIVE footage of the moment an Israeli air raid bombed the offices of Al Jazeera and The Associated Press in Gaza City ⬇️



🔴 LIVE updates: https://t.co/RvtP1lEX1x pic.twitter.com/RBO1ZiDAl0 — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 15, 2021

В башне были расположены, в частности, офисы Associated Press и телеканала "Аль-Джазира".

Дословно ЦАХАЛ: "В здании были размещены офисы гражданских СМИ, за которыми террористическая организация ХАМАС скрывается и использует их как живой щит. ХАМАС намеренно размещает свои военные активы среди гражданского населения в секторе Газа".

Дополнено: Израильские военные также нанесли удар с воздуха по дому Халиля аль-Хайи - одного из лидеров движения ХАМАС в Секторе Газа.

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