Сектор Газа: израильская армия разбомбила дом одного из лидеров ХАМАС
Израильские военные сообщили, что нанесли удар с воздуха по дому Халиля аль-Хайи - одного из лидеров движения ХАМАС в Секторе Газа.
Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на агентство Associated Press
Детали: Бомбардировке подвергся дом одного из руководителей политбюро ХАМАС - Халиля аль-Хайи.
Перед этим Цахал уничтожил здание Аль-Джалаа, в котором функционировал разведывательный штаб движения ХАМАС, при этом в нем же находились офисы издания Associated Press и телеканала "Аль-Джазира". Израиль обвинил Палестину в том, что гражданские международные медиа использовались в качестве "живого щита".
Примерно за час до удара военные предупредили владельца здания о необходимости эвакуировать журналистов и жителей дома. В итоге подвергшееся удару здание обрушилось, а жертв ужалось избежать.
Напомним:
- Между Израилем и Сектором Газа продолжаются боевые действия.
- Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поговорил с президентом США Джо Байденом об эскалации конфликта с Сектором Газа.
- В Министерстве иностранных дел Украины ищут способ вернуть на родину украинцев, которые сейчас находятся в Секторе Газа, охваченном войной.