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Израильская армия разбомбила дом одного из лидеров ХАМАС

Суббота, 15 мая 2021, 22:11
Израильская армия разбомбила дом одного из лидеров ХАМАС
Халиль аль-Хайя

Израильские военные сообщили, что нанесли удар с воздуха по дому Халиля аль-Хайи - одного из лидеров движения ХАМАС в Секторе Газа.

ИсточникUSA Today, Интерфакс-Украина со ссылкой на агентство Associated Press

Детали: Бомбардировке подвергся дом одного из руководителей политбюро ХАМАС - Халиля аль-Хайи.

По информации израильских военных, здание использовалось в качестве террористической инфраструктуры. О жертвах в результате бомбардировки не сообщается.

Перед этим Цахал уничтожил здание Аль-Джалаа, в котором функционировал разведывательный штаб движения ХАМАС, при этом в нем же находились офисы издания Associated Press и телеканала "Аль-Джазира". Израиль обвинил Палестину в том, что гражданские международные медиа использовались в качестве "живого щита".

Примерно за час до удара военные предупредили владельца здания о необходимости эвакуировать журналистов и жителей дома. В итоге подвергшееся удару здание обрушилось, а жертв ужалось избежать.

Напомним:

  • 10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь. После этого между Израилем и Сектором Газа начались активные боевые действия.

  • Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поговорил с президентом США Джо Байденом об эскалации конфликта с Сектором Газа.

  • В Министерстве иностранных дел Украины ищут способ вернуть на родину украинцев, которые сейчас находятся в Секторе Газа, охваченном войной.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Сектор ГазаИзраильвойна
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