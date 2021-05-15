Израильские военные сообщили, что нанесли удар с воздуха по дому Халиля аль-Хайи - одного из лидеров движения ХАМАС в Секторе Газа.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на агентство Associated Press

Детали: Бомбардировке подвергся дом одного из руководителей политбюро ХАМАС - Халиля аль-Хайи.

Перед этим Цахал уничтожил здание Аль-Джалаа, в котором функционировал разведывательный штаб движения ХАМАС, при этом в нем же находились офисы издания Associated Press и телеканала "Аль-Джазира". Израиль обвинил Палестину в том, что гражданские международные медиа использовались в качестве "живого щита".

Примерно за час до удара военные предупредили владельца здания о необходимости эвакуировать журналистов и жителей дома. В итоге подвергшееся удару здание обрушилось, а жертв ужалось избежать.

Напомним: