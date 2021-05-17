Генсек ООН закликав до негайного припинення вогню між Ізраїлем і Сектором Гази

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Ґутерріш під час засідання Ради безпеки ООН закликав припинити вогонь між Ізраїлем та Палестинською автономією.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на звернення Ґутерріша

Пряма мова: "Бої мають припинитися. Вони мають припинитися негайно. Ракети та міни з одного боку та артилерійські бомбардування з іншого повинні зупинитися.

Я прошу всі сторони дослухатися до цього заклику. ООН активно залучають всі сторони для досягнення негайного припинення вогню".

"Є ризик, що бої втягнуть ізраїльтян та палестинців у спіраль насильства, що матиме спустошливі наслідки для обох громад і всього регіону.

Вони мають потенціал спричинити нестримну безпекову та гуманітарну кризу і надалі сприяти розвитку екстремізму, не лише на окупованій палестинській території та в Ізраїлі, але й у регіоні в цілому, що може створити новий осередок небезпечної нестабільності".

"Лише стале політичне рішення, досягнуте в ході перемов, зможе раз і назавжди покласти край цим спустошливим циклам насильства та призвести до мирного майбутнього як для палестинців, так і для ізраїльтян".

Деталі: Ґутерріш назвав ескалацію в Секторі Гази та Ізраїлі найбільш серйозною за останні кілька років.

Він вказав на те, що протистояння вже призвело до смертей та пошкодження критично важливої інфраструктури.

Голова ООН висловив "шок" через загибель цивільних палестинців, у тому числі жінок і дітей, а також співчуття через загибель ізраїльських громадян.

Крім того, Ґутерріш заявив про свою "стурбованість" через сутички між ізраїльськими збройними силами та палестинцями на Західному березі Йордану у зв’язку з загрозою виселення кількох палестинських родин.

Ґутерріш згадав про атаку на табір біженців у Секторі Гази, який призвів до загибелі 10 членів однієї родини та "надзвичайно тривожне" знищення будівлі, де розташовувалися журналісти міжнародних медіа. Їх евакуювали після попередження перед ударом.

Голова ООН закликав сторони повернутися до рішення "дві держави для двох народів", яке передбачає створення держави Палестина поруч із Ізраїлем та спільною для двох країн столицею в Єрусалимі.

Передісторія: