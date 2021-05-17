Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня между Израилем и Сектором Газа

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Ґутерриш во время заседания Совета безопасности ООН призвал прекратить огонь между Израилем и Палестинской автономией.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на обращение Ґутерриша

Прямая речь: "Бои должны прекратиться. Они должны прекратиться немедленно. Ракеты и мины с одной стороны и артиллерийские бомбардировки с другой должны остановиться.

Я прошу все стороны прислушаться к этому призыву. ООН активно привлекают все стороны для достижения немедленного прекращения огня".

"Есть риск, что бои втянут израильтян и палестинцев в спираль насилия, будет опустошительные последствия для обеих общин и всего региона.

Они имеют потенциал вызвать безудержную политику безопасности и гуманитарный кризис и в дальнейшем способствовать развитию экстремизма, не только на оккупированной палестинской территории и в Израиле, но и в регионе в целом, что может создать новый очаг опасной нестабильности".

"Только постоянное политическое решение, достигнутое в ходе переговоров, сможет раз и навсегда положить конец этим опустошительным циклам насилия и привести к мирному будущему как для палестинцев, так и для израильтян".

Детали: Ґутерриш назвал эскалацию в Секторе Газа и Израиле наиболее серьезной за последние несколько лет.

Он указал на то, что противостояние уже привело к смертям и повреждения критически важной инфраструктуры.

Глава ООН выразил "шок" из-за гибели гражданских палестинцев, в том числе женщин и детей, а также сочувствие в связи с гибелью израильских граждан.

Кроме того, Ґутерриш заявил о своей "обеспокоенности" из-за столкновений между израильскими вооруженными силами и палестинцами на Западном берегу Иордана в связи с угрозой выселения нескольких палестинских семей.

Ґутерриш вспомнил об атаке на лагерь беженцев в Секторе Газа, который привел к гибели 10 членов одной семьи и "чрезвычайно тревожное" уничтожение здания, где располагались журналисты международных СМИ. Их эвакуировали после предупреждения перед ударом.

Глава ООН призвал стороны вернуться к решению "два государства для двух народов", которое предусматривает создание государства Палестина рядом с Израилем и общей для двух стран столицей в Иерусалиме.

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