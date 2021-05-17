Більше половини українців проти зміни голови МОЗ - опитування "Рейтинга"

Більше половини українців не підтримують відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова станом на зараз.

Джерело: результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 4-8 травня

Дослівно: "55% вважають, що зараз не потрібно змінювати міністра охорони здоров’я. 25% – підтримують призначення нового очільника міністерства".

Довідково: Методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) соціологи опитали 2000 респондентів віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 4-8 травня 2021 р.

Що передувало: До Верховної Ради 14 травня надійшло подання прем'єр-міністра про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

За даними УП, Степанов 14 травня був в Офісі президента. Там Зеленський запропонував йому написати заяву про відставку за власним бажанням. Степанов взяв час на подумати, проте поки він думав, прем’єр підписав подання на його звільнення.

На зміну Степанову розглядають кандидатуру чинного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка.