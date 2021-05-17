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Более половины украинцев против смены главы Минздрава - опрос "Рейтинга"

Понедельник, 17 мая 2021, 12:58

Более половины украинцев не поддерживают отставку министра здравоохранения Максима Степанова по состоянию на сейчас.

Источник: результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 4-8 мая

Дословно: "55% считают, что сейчас не нужно менять министра здравоохранения. 25% - поддерживают назначение нового главы министерства".

Справка: Методом личного формализованного интервью (face-to-face) социологи опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 4-8 мая 2021 года.

Украинская правда
Темы: опрос


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