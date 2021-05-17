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Более половины украинцев против смены главы Минздрава - опрос "Рейтинга"

Понедельник, 17 мая 2021, 12:58
Более половины украинцев против смены главы Минздрава - опрос Рейтинга

Более половины украинцев не поддерживают отставку министра здравоохранения Максима Степанова по состоянию на сейчас.

Источник: результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 4-8 мая

Дословно: "55% считают, что сейчас не нужно менять министра здравоохранения. 25% - поддерживают назначение нового главы министерства".

 
 

Справка: Методом личного формализованного интервью (face-to-face) социологи опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 4-8 мая 2021 года.

Что предшествовало: В Верховную Раду 14 мая поступило представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. 

По данным УП, Степанов 14 мая был в Офисе президента. Там Зеленский предложил ему написать заявление об отставке по собственному желанию. Степанов взял время на подумать, однако пока он думал, премьер подписал представление на его увольнение.

На смену Степанову рассматривают кандидатуру действующего государственного санитарного врача Виктора Ляшко.

Украинская правда

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Темы: Степановопроссоциология
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