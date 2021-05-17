Кремль не готовий всерйоз розглядати ідею обміну Медведчука на заручників

Москва не розглядає всерйоз ідею про можливий обмін підозрюваного у державній зраді лідера "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука на українців, яких утримує Кремль.

Джерело: речник російського президент Дмитро Песков, цитує РБК

Пряма мова: "Не знаю, чому пропонується українського політика виставляти на обмін, питання чи хоче цього сам український політик. Загалом, це досить несформульована ідея, навряд чи це треба серйозно розглядати".

Деталі: Песков вважає, що такі ідеї та відповідні заяви це суто "внутрішньо українська політична кухня".

Що передувало: Секретар РНБО Олексій Данілов не виключає, що у разі засудження Віктора Медведчука його можуть обміняти на українців, ув'язнених в російських тюрмах.

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