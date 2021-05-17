Кремль не готовий всерйоз розглядати ідею обміну Медведчука на заручників
Понеділок, 17 травня 2021, 13:40
Москва не розглядає всерйоз ідею про можливий обмін підозрюваного у державній зраді лідера "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука на українців, яких утримує Кремль.
Джерело: речник російського президент Дмитро Песков, цитує РБК
Пряма мова: "Не знаю, чому пропонується українського політика виставляти на обмін, питання чи хоче цього сам український політик. Загалом, це досить несформульована ідея, навряд чи це треба серйозно розглядати".
Деталі: Песков вважає, що такі ідеї та відповідні заяви це суто "внутрішньо українська політична кухня".
Що передувало: Секретар РНБО Олексій Данілов не виключає, що у разі засудження Віктора Медведчука його можуть обміняти на українців, ув'язнених в російських тюрмах.
Передісторія:
- 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму Медведчуку та нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку. Також СБУ повідомила про обшуки в офісі ОПЗЖ та двох будинках Медведчука. За даними ЗМІ силовикам всіляко перешкоджала охорона Медведчука.
- Правоохоронці підозрюють, що Медведчук вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі. Також у 2020 році Медведчук через Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.
- 14 травня на Медведчука вдягнули електронний пристрій стеження.