Кремль не готов всерьез рассматривать идею обмена Медведчука на заключенных

Москва не рассматривает всерьез идею о возможном обмене подозреваемого в государственной измене лидера "Оппозиционного платформы – За жизнь" Виктора Медведчука на украинцев, которых удерживает Кремль.

Источник: пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков, цитирует РБК

Прямая речь: "Не знаю, почему предлагается украинского политика выставлять на обмен, вопрос хочет ли этого сам украинский политик. В общем, это достаточно несформулированная идея, вряд ли это надо серьезно рассматривать".

Детали: Песков считает, что такие идеи и соответствующие заявления это чисто "внутриукраинская политическая кухня".

Что предшествовало: Секретарь СНБО Алексей Данилов не исключает, что в случае осуждения Виктора Медведчука его могут обменять на украинцев, заключенных в российских тюрьмах.

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