Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кремль не готов всерьез рассматривать идею обмена Медведчука на заключенных

Понедельник, 17 мая 2021, 13:40
Фото:

Москва не рассматривает всерьез идею о возможном обмене подозреваемого в государственной измене лидера "Оппозиционного платформы – За жизнь" Виктора Медведчука на украинцев, которых удерживает Кремль.

Источник: пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков, цитирует РБК

Прямая речь: "Не знаю, почему предлагается украинского политика выставлять на обмен, вопрос хочет ли этого сам украинский политик. В общем, это достаточно несформулированная идея, вряд ли это надо серьезно рассматривать".

Детали: Песков считает, что такие идеи и соответствующие заявления это чисто "внутриукраинская политическая кухня". 

Что предшествовало: Секретарь СНБО Алексей Данилов не исключает, что в случае осуждения Виктора Медведчука его могут обменять на украинцев, заключенных в российских тюрьмах.

Предыстория:

  • 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму Медведчуку и нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку. Также СБУ сообщила об обысках в офисе ОПЗЖ и двух домах Медведчука. По данным СМИ, силовикам всячески препятствовала охрана Медведчука.
  • Правоохранители подозревают, что Медведчук вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Черном море. Также в 2020 году Медведчук через Козака передал России секретную информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.
  • 14 мая на Медведчука надели электронное устройство слежения.

Темы: МедведчукРосcияобмен


powered by lun.ua
Главное сегодня

США закрыли последнее консульство в России

Донбасс на грани экологической катастрофы – СМИ

Через "Дию" можно будет заменить водительское удостоверение и прописку

24 августа Украина войдет в режим paperless – Зеленский

Отчет за 2 года: у Зеленского назвали дату итоговой пресс-конференции

2,1 тысячи украинцев заболели COVID и 6,9 тысячи выздоровели в воскресенье

Все новости...
Медведчук
Домашний арест за государственную измену – клоунада, на которую мы заслужили
Данилов считает, что Медведчука можно обменять на политзаключенных Кремля
Не победа, а участие. Чем важна война с Медведчуком
Последние новости
13:40
Кремль не готов всерьез рассматривать идею обмена Медведчука на заключенных
13:33
видеоВ сети появилось видео с заявлением судьи Чауса, адвокат говорит: заставили
13:26
СБУ заблокировала деятельность подпольного нефтеперерабатывающего завода
13:13
E-демократия: подать петицию можно будет на портале "Дія"
13:11
В ОП подыскивают замену Кличко на посту главы КГГА
13:11
В Нацбанке вскоре ожидают выйти на соглашение на уровне персонала с МВФ
13:06
США закрыли последнее консульство в России
12:58
Более половины украинцев против смены главы Минздрава - опрос "Рейтинга"
12:48
На линии киевского метро изменено движение: пассажир попал под поезд
12:47
Донбасс на грани экологической катастрофы – СМИ
Все новости...