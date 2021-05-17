Кремль не готов всерьез рассматривать идею обмена Медведчука на заключенных
Москва не рассматривает всерьез идею о возможном обмене подозреваемого в государственной измене лидера "Оппозиционного платформы – За жизнь" Виктора Медведчука на украинцев, которых удерживает Кремль.
Источник: пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков, цитирует РБК
Прямая речь: "Не знаю, почему предлагается украинского политика выставлять на обмен, вопрос хочет ли этого сам украинский политик. В общем, это достаточно несформулированная идея, вряд ли это надо серьезно рассматривать".
Детали: Песков считает, что такие идеи и соответствующие заявления это чисто "внутриукраинская политическая кухня".
Что предшествовало: Секретарь СНБО Алексей Данилов не исключает, что в случае осуждения Виктора Медведчука его могут обменять на украинцев, заключенных в российских тюрьмах.
Предыстория:
- 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму Медведчуку и нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку. Также СБУ сообщила об обысках в офисе ОПЗЖ и двух домах Медведчука. По данным СМИ, силовикам всячески препятствовала охрана Медведчука.
- Правоохранители подозревают, что Медведчук вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Черном море. Также в 2020 году Медведчук через Козака передал России секретную информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.
- 14 мая на Медведчука надели электронное устройство слежения.