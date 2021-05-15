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Данілов вважає, що Медведчука можна обміняти на політв'язнів Кремля

Субота, 15 травня 2021, 08:49

Секретар РНБО Олексій Данілов не виключає, що у разі засудження Віктора Медведчука його можуть обміняти на українців, ув'язнених в російських тюрмах.

Джерело: Данілов у програмі "Свобода Слова Савіка Шустера", повідомляє Укрінформ

Деталі: Водночас він наголосив, що таке рішення може прийняти лише президент.

Пряма мова: "Це рішення приймає президент України. Я думаю, що якщо буде така можливість, то ми залюбки це зробимо".

Передісторія:

  • 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму Медведчуку та нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку. Також СБУ повідомила про обшуки в офісі ОПЗЖ та двох будинках Медведчука. За даними ЗМІ силовикам всіляко перешкоджала охорона Медведчука.
  • Правоохоронці підозрюють, що Медведчук вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі. Також у 2020 році Медведчук через Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.
  • 14 травня на Медведчука вдягнули електронний пристрій стеження.

Теми: ДаніловМедведчукобмін


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