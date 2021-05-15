Данілов вважає, що Медведчука можна обміняти на політв'язнів Кремля

Секретар РНБО Олексій Данілов не виключає, що у разі засудження Віктора Медведчука його можуть обміняти на українців, ув'язнених в російських тюрмах.

Джерело: Данілов у програмі "Свобода Слова Савіка Шустера", повідомляє Укрінформ

Деталі: Водночас він наголосив, що таке рішення може прийняти лише президент.

Пряма мова: "Це рішення приймає президент України. Я думаю, що якщо буде така можливість, то ми залюбки це зробимо".

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