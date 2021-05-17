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"Слуги народу" затвердили кандидатури на зміну трьох міністрів

Понеділок, 17 травня 2021, 21:05
Слуги народу затвердили кандидатури на зміну трьох міністрів

Депутатська фракція "Слуга народу" затвердила кандидатуру Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури України, Олексія Любченка - на посаду міністра економіки - першого віце-прем'єр-міністра, а Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоров'я.

Джерело: голова фракції Давид Арахамія журналістам, якого цитує «Інтерфакс-Україна»

Пряма мова Арахамії: "Фракція була присвячена, перш за все, кадровим питанням... Питання були про зміну трьох міністрів: на посаду міністра інфраструктури замість пана Криклія була підтримана кандидатура пана Кубракова, замість міністра економіки пана Петрашка - кандидатура пана Любченка.

Уточнення: пан Любченко пропонується на посаду міністра економіки - першого віцепрем'єра... І замість пана Степанова - пан Ляшко".

Що передувало: Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні парламентського комітету, що основною причиною внесення у Верховну Раду подання щодо звільнення Максим Степанова з посади міністра охорони здоров'я є незадовільні темпи вакцинації населення проти коронавірусу.

Передісторія:

  • До Верховної Ради 14 травня надійшло подання прем'єр-міністра про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
  • За даними УП, Степанов 14 травня був в Офісі президента. Там Зеленський запропонував йому написати заяву про відставку за власним бажанням. Степанов взяв час на подумати, проте поки він думав, прем’єр підписав подання на його звільнення. 
  • На зміну Степанову розглядають кандидатуру чинного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка.
  • Сам Степанов, якого Шмигаль пропонує відправити у відставку, звинувачує в цій ситуації підкилимні ігри "політичних сил з низькими рейтингом".
  • Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання 18 травня для розгляду заяв про відставку трьох членів Кабінету міністрів.
  • Більше половини українців не підтримують відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова станом на зараз, згідно з опитуванням групи "Рейтинг".

"Українська правда" у Threads

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