"Слуги народу" затвердили кандидатури на зміну трьох міністрів

Депутатська фракція "Слуга народу" затвердила кандидатуру Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури України, Олексія Любченка - на посаду міністра економіки - першого віце-прем'єр-міністра, а Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоров'я.

Джерело: голова фракції Давид Арахамія журналістам, якого цитує «Інтерфакс-Україна»

Пряма мова Арахамії: "Фракція була присвячена, перш за все, кадровим питанням... Питання були про зміну трьох міністрів: на посаду міністра інфраструктури замість пана Криклія була підтримана кандидатура пана Кубракова, замість міністра економіки пана Петрашка - кандидатура пана Любченка.

Уточнення: пан Любченко пропонується на посаду міністра економіки - першого віцепрем'єра... І замість пана Степанова - пан Ляшко".

Що передувало: Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні парламентського комітету, що основною причиною внесення у Верховну Раду подання щодо звільнення Максим Степанова з посади міністра охорони здоров'я є незадовільні темпи вакцинації населення проти коронавірусу.

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