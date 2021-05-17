Шмигаль назвав головну причину подання на відставку Степанова
Основною причиною внесення у Верховну Раду подання щодо звільнення Максим Степанова з посади міністра охорони здоров'я є незадовільні темпи вакцинації населення проти коронавірусу.
Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, повідомляє "Укрінформ"
Пряма мова: "Основна причина подання, звичайно, - це незадовільні темпи вакцинації та постачання вакцин, фактично постійне перенесення термінів поставок, темпів вакцинації".
Деталі: За його словами, щотижня на рівні президента відбувалися наради з цього питання, на яких глава МОЗ давав обіцянки про терміни постачання вакцин проти коронавірусу, запевняв, що препарати будуть і щеплення проводитимуться.
"Але темпи ми всі бачимо, що свідчить, відповідно, про незадовільну роботу у розпал пандемії Міністерства охорони здоров'я та міністра як менеджера", - заявив глава уряду.
Крім того, зазначив Шмигаль, неможливо ігнорувати позицію парламентаріїв, які зібрали 150 голосів за розгляд парламентом питання про відставку міністра охорони здоров’я.
Передісторія:
- До Верховної Ради 14 травня надійшло подання прем'єр-міністра про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
- За даними УП, Степанов 14 травня був в Офісі президента. Там Зеленський запропонував йому написати заяву про відставку за власним бажанням. Степанов взяв час на подумати, проте поки він думав, прем’єр підписав подання на його звільнення.
- Голова парламентської фракції Давид Арахамія заявив, що причиною подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова є незадовільні темпи вакцинації проти коронавірусу.
- На зміну Степанову розглядають кандидатуру чинного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка.