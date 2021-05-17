"Слуги народа" утвердили кандидатуры на должности министров

Депутатская фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры Украины, Алексея Любченко - на должность министра экономики - первого вице-премьер-министра, а Виктора Ляшко - на должность министра здравоохранения.

Источник: председатель фракции Давид Арахамия журналистам, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Арахамии: "Фракция была посвящена, прежде всего, кадровым вопросам... Вопросы были о смене трёх министров: на должность министра инфраструктуры вместо господина Криклия была поддержана кандидатура господина Кубракова, вместо министра экономики господина Петрашко - кандидатура господина Любченко.

Уточнение: господин Любченко предлагается на должность министра экономики - первого вице-премьера... И вместо господина Степанова - господин Ляшко".

Что предшествовало: Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании парламентского комитета, основной причиной внесения в Верховную Раду представления об освобождении Максим Степанова с должности министра здравоохранения являются неудовлетворительные темпы вакцинации населения против коронавируса.

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