"Слуги народа" утвердили кандидатуры на должности министров
Депутатская фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры Украины, Алексея Любченко - на должность министра экономики - первого вице-премьер-министра, а Виктора Ляшко - на должность министра здравоохранения.
Источник: председатель фракции Давид Арахамия журналистам, которого цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Арахамии: "Фракция была посвящена, прежде всего, кадровым вопросам... Вопросы были о смене трёх министров: на должность министра инфраструктуры вместо господина Криклия была поддержана кандидатура господина Кубракова, вместо министра экономики господина Петрашко - кандидатура господина Любченко.
Уточнение: господин Любченко предлагается на должность министра экономики - первого вице-премьера... И вместо господина Степанова - господин Ляшко".
Что предшествовало: Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании парламентского комитета, основной причиной внесения в Верховную Раду представления об освобождении Максим Степанова с должности министра здравоохранения являются неудовлетворительные темпы вакцинации населения против коронавируса.
Предыстория:
- В Верховную Раду 14 мая поступило представление об отставке министраздравоохранения Максима Степанова.
- По данным УП, Степанов 14 мая был в Офисе президента. Там Зеленский предложил ему написать заявление об отставке по собственному желанию. Степанов взял время на подумать, однако пока он думал, премьер подписал представление на его увольнение.
- На смену Степанову рассматривают кандидатуру действующего государственного санитарного врача Виктора Ляшко.
- Сам Степанов, которого Шмыгаль предлагает отправить в отставку, обвиняет в этой ситуации подковерные игры "политических сил с низкими рейтингом".
- Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание18 мая для рассмотрения заявлений об отставке трех членов Кабинета министров.
- Более половины украинцев не поддерживают отставку министра здравоохранения Максима Степанова по состоянию на сейчас, согласно опросу группы "Рейтинг".