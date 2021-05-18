Медведчук подав апеляцію на домашній арешт
Вівторок, 18 травня 2021, 12:37
Адвокати народного депутата від "Опозиційний платформи – За життя" Віктора Медведчука внесли апеляцію на його домашній арешт.
Джерело: нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін у Telegram
Пряма мова: "Адвокати внесли апеляцію на ухвалу Печерського суду про домашній арешт Медведчука. Упевнений, незаконне рішення буде скасовано вже найближчим часом. Про доводи й аргументи захисту зроблю окремий пост".
Передісторія:
- У лютому Віктор Медведчук опинився під санкціями Ради безпеки та оборони України, він не може розпоряджатися своїм майном і рахунками. Також санкції заблокували три канали зі сфери його впливу: 112 Україна, NewsOne і ZiK, що офіційно належать іншому нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
- 11 травня Медведчуку та Козаку підписали підозру у держзраді й змові з росіянами для видобутку нафти й газу в Чорному морі.
- 13 травня суд посадив Медведчука під домашній арешт, а 14 травня на нього вдягнули електронний пристрій стеження.
- Офіс генерального прокурора планував оскаржувати запобіжний захід Віктору Медведчуку, бо клопотав про тримання під вартою із альтернативою застави у 300 мільйонів гривень.
- Козак, за словами Медведчука, перебуває в Білорусі.