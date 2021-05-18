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Медведчук подав апеляцію на домашній арешт

Вівторок, 18 травня 2021, 12:37

Адвокати народного депутата від "Опозиційний платформи – За життя" Віктора Медведчука внесли апеляцію на його домашній арешт.

Джерело: нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін у Telegram

Пряма мова: "Адвокати внесли апеляцію на ухвалу Печерського суду про домашній арешт Медведчука. Упевнений, незаконне рішення буде скасовано вже найближчим часом. Про доводи й аргументи захисту зроблю окремий пост".

Передісторія:

  • У лютому Віктор Медведчук опинився під санкціями Ради безпеки та оборони України, він не може розпоряджатися своїм майном і рахунками. Також санкції заблокували три канали зі сфери його впливу: 112 Україна, NewsOne і ZiK, що офіційно належать іншому нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку. 
  • 11 травня Медведчуку та Козаку підписали підозру у держзраді й змові з росіянами для видобутку нафти й газу в Чорному морі.
  • 13 травня суд посадив Медведчука під домашній арешт, а 14 травня на нього вдягнули електронний пристрій стеження.
  • Офіс генерального прокурора планував оскаржувати запобіжний захід Віктору Медведчуку, бо клопотав про тримання під вартою із альтернативою застави у 300 мільйонів гривень.
  • Козак, за словами Медведчука, перебуває в Білорусі

Теми: Медведчуксуддержзрада


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