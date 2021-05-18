Медведчук подав апеляцію на домашній арешт

Адвокати народного депутата від "Опозиційний платформи – За життя" Віктора Медведчука внесли апеляцію на його домашній арешт.

Джерело: нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін у Telegram

Пряма мова: "Адвокати внесли апеляцію на ухвалу Печерського суду про домашній арешт Медведчука. Упевнений, незаконне рішення буде скасовано вже найближчим часом. Про доводи й аргументи захисту зроблю окремий пост".

Передісторія: