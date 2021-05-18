Медведчук подал апелляцию на домашний арест 

Адвокаты народного депутата от "Оппозиционный платформы – За життя" Виктора Медведчука внесли апелляцию на его домашний арест.

Источник: нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в Telegram

Прямая речь: "Адвокаты внесли апелляцию на определение Печерского суда о домашнем аресте Медведчука. Уверен, незаконное решение будет отменено уже в ближайшее время. О доводах и аргументах защиты сделаю отдельный пост".

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