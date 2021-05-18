Медведчук подал апелляцию на домашний арест
Вторник, 18 мая 2021, 12:37
Адвокаты народного депутата от "Оппозиционный платформы – За життя" Виктора Медведчука внесли апелляцию на его домашний арест.
Источник: нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в Telegram
Прямая речь: "Адвокаты внесли апелляцию на определение Печерского суда о домашнем аресте Медведчука. Уверен, незаконное решение будет отменено уже в ближайшее время. О доводах и аргументах защиты сделаю отдельный пост".
Предыстория:
- В феврале Виктор Медведчук оказался под санкциями Совета безопасности и обороны Украины, он не может распоряжаться своим имуществом и счетами. Также санкции заблокировали три канала из сферы его влияния: 112 Украина, NewsOne и ZiK, которые официально принадлежат другому нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
- 11 мая Медведчуку и Козаку подписали подозрение в госизмене и сговоре с россиянами для добычи нефти и газа в Черном море.
- 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить Медведчука под круглосуточный домашний арест, 13 мая на него надели электронное устройство слежения..
- Офис генерального прокурора планировал обжаловать меру пресечения Медведчуку, так как хлопотал о содержании под стражей с альтернативой залога в 300 миллионов гривен.
- Козак, по словам Медведчука, находится в Беларуси.