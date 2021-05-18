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Офіс генпрокурора оскаржив домашній арешт Медведчука

Вівторок, 18 травня 2021, 13:22
Офіс генпрокурора оскаржив домашній арешт Медведчука

Офіс генерального прокурора подав апеляцію на рішення Печерського райсуду Києва про домашній арешт підозрюваного в держзраді кума Путіна народного депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Дослівно ОГП: "Офіс генпрокурора вніс апеляцію на рішення Печерського районного суду про застосування запобіжного заходу до підозрюваного народного депутата у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Прокурори наполягають на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн".

Що передувало: 14 травня генпрокурорка Ірина Венедіктова в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" сказала, що Офіс генерального прокурора буде оскаржувати запобіжний захід Медведчуку.

Передісторія:

  • У лютому Віктор Медведчук опинився під санкціями Ради безпеки та оборони України, він не може розпоряджатися своїм майном і рахунками. Також санкції заблокували три канали зі сфери його впливу: 112 Україна, NewsOne і ZiK, що офіційно належать іншому нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку. 
  • 11 травня Медведчуку та Козаку підписали підозру у держзраді й змові з росіянами для видобутку нафти й газу в Чорному морі.
  • 13 травня суд посадив Медведчука під домашній арешт, а 14 травня на нього вдягнули електронний пристрій стеження.
  • Адвокати Медведчука внесли апеляцію на його домашній арешт.

"Українська правда" у Threads

Теми: МедведчукОфіс генпрокурорадержзрадасуд
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