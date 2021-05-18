Офіс генпрокурора оскаржив домашній арешт Медведчука
Офіс генерального прокурора подав апеляцію на рішення Печерського райсуду Києва про домашній арешт підозрюваного в держзраді кума Путіна народного депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
Дослівно ОГП: "Офіс генпрокурора вніс апеляцію на рішення Печерського районного суду про застосування запобіжного заходу до підозрюваного народного депутата у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Прокурори наполягають на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн".
Що передувало: 14 травня генпрокурорка Ірина Венедіктова в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" сказала, що Офіс генерального прокурора буде оскаржувати запобіжний захід Медведчуку.
Передісторія:
- У лютому Віктор Медведчук опинився під санкціями Ради безпеки та оборони України, він не може розпоряджатися своїм майном і рахунками. Також санкції заблокували три канали зі сфери його впливу: 112 Україна, NewsOne і ZiK, що офіційно належать іншому нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
- 11 травня Медведчуку та Козаку підписали підозру у держзраді й змові з росіянами для видобутку нафти й газу в Чорному морі.
- 13 травня суд посадив Медведчука під домашній арешт, а 14 травня на нього вдягнули електронний пристрій стеження.
- Адвокати Медведчука внесли апеляцію на його домашній арешт.