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Офис генпрокурора обжаловал домашний арест Медведчука

Вторник, 18 мая 2021, 13:22

Офис генерального прокурора подал апелляцию на решение Печерского райсуда Киева о домашнем аресте подозреваемого в госизмене кума Путина народного депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Дословно ОГП: "Офис генпрокурора внес апелляцию на решение Печерского районного суда о применении меры пресечения к подозреваемому народному депутату в виде круглосуточного домашнего ареста.

Прокуроры настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн".

Что предшествовало: 14 мая генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире "Свобода слова Савика Шустера" сказала, что Офис генерального прокурора будет оспаривать меру пресечения Медведчуку.

Предыстория: 

  • В феврале Виктор Медведчук оказался под санкциями Совета безопасности и обороны Украины, он не может распоряжаться своим имуществом и счетами. Также санкции заблокировали три канала из сферы его влияния: 112 Украина, NewsOne и ZiK, которые официально принадлежат другому нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
  • 11 мая Медведчуку и Козаку подписали подозрение в госизмене и сговоре с россиянами для добычи нефти и газа в Черном море.
  • 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить Медведчука под круглосуточный домашний арест, 13 мая на него надели электронное устройство слежения..
  • Адвокаты Медведчука внесли апелляцию на его домашний арест.

Темы: МедведчукОфис генпрокурорагосизменасуд


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