Офис генпрокурора обжаловал домашний арест Медведчука

Офис генерального прокурора подал апелляцию на решение Печерского райсуда Киева о домашнем аресте подозреваемого в госизмене кума Путина народного депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.



Дословно ОГП: "Офис генпрокурора внес апелляцию на решение Печерского районного суда о применении меры пресечения к подозреваемому народному депутату в виде круглосуточного домашнего ареста.

Прокуроры настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн".

Что предшествовало: 14 мая генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире "Свобода слова Савика Шустера" сказала, что Офис генерального прокурора будет оспаривать меру пресечения Медведчуку.

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