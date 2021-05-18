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МЗС хоче вивезти українців із сектора Гази через Єгипет

Вівторок, 18 травня 2021, 13:29
МЗС хоче вивезти українців із сектора Гази через Єгипет

Українське міністерство закордонних справ вивчає можливість репатріації українців, що перебувають у секторі Гази, де тривають бої між палестинськими і ізраїльськими військами.

Джерело: коментар речника МЗС Олега Ніколенка, наданий УП

Пряма мова Ніколенка: "У зв’язку із триваючими бойовими діями українська сторона звернулася до міжнародних організацій для надання допомоги в організованому виїзді наших громадян із анклаву.

Як і в 2012 та 2014 роках, коли проводилися аналогічні заходи, нині опрацьовується можливість репатріації через територію Єгипту.

Продовжуємо моніторити розвиток безпекової ситуації. Критично важливо, щоб в зоні конфлікту настав "режим тиші" для уможливлення цієї гуманітарної місії в максимально безпечних умовах".

Деталі: В МЗС зазначили, що близько 120 українців виявили бажання повернутися до України. Наразі конкретні дати репатріації не називаться.

Передісторія:

  • Міністерства охорони здоров'я Газа повідомило, що щонайменше 212 палестинців – зокрема 61 дитина і 36 жінок – були вбиті за тиждень внаслідок авіаударів з боку Ізраїлю.
  • Водночас 18 травня армія оборони Ізраїлю заявила, що станом на минулу ніч вони вбили понад 150 бойовиків-терористів, в основному з ХАМАС, під час боїв у секторі Гази.
  • 10 травня Сектор Газа обстріляв територію Ізраїлю й отримав вогонь у відповідь. Атака відбулася незадовго після палестинських протестів у Східному Єрусалимі проти запланованих виселень палестинців з району Шейх-Джаррах на користь єврейських поселенців.
  • Відтоді між Ізраїлем та Сектором Газа тривають активні бойові дії.

Українська правда

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Теми: Сектор ГазаІзраїльЄгипет
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