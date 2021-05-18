Українське міністерство закордонних справ вивчає можливість репатріації українців, що перебувають у секторі Газа, де тривають бої між палестинськими і ізраїльськими військами.

Джерело: коментар речника МЗС Олега Ніколенка, наданий УП

Пряма мова Ніколенка: "У зв’язку із триваючими бойовими діями українська сторона звернулася до міжнародних організацій для надання допомоги в організованому виїзді наших громадян із анклаву.

Як і в 2012 та 2014 роках, коли проводилися аналогічні заходи, нині опрацьовується можливість репатріації через територію Єгипту.

Продовжуємо моніторити розвиток безпекової ситуації. Критично важливо, щоб в зоні конфлікту настав "режим тиші" для уможливлення цієї гуманітарної місії в максимально безпечних умовах".

Деталі: В МЗС зазначили, що близько 120 українців виявили бажання повернутися до України. Наразі конкретні дати репатріації не називаться.

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