МИД хочет вывезти украинцев из сектора Газа через Египет
Украинское министерство иностранных дел изучает возможность репатриации украинцев, находящихся в секторе Газа, где продолжаются бои между палестинскими и израильскими войсками.
Источник: комментарий представителя МИД Олега Николенко, предоставленный УП
Прямая речь Николенко: "В связи с продолжающимися боевыми действиями украинская сторона обратилась к международным организациям для оказания помощи в организованном выезде наших граждан из анклава.
Как и в 2012 и 2014 годах, когда проводились аналогичные мероприятия, в настоящее время прорабатывается возможность репатриации через территорию Египта.
Продолжаем мониторить развитие ситуации безопасности. Критически важно, чтобы в зоне конфликта наступил "режим тишины" для возможности этой гуманитарной миссии в максимально безопасных условиях".
Детали: В МИД отметили, что около 120 украинцев изъявили желание вернуться в Украину. Сейчас конкретные даты репатриации не називаться.
Предыстория:
- Министерства здравоохранения Газа сообщило, что по меньшей мере 212 палестинцев - в том числе 61 ребенок и 36 женщин - были убиты за неделю в результате авиаударов со стороны Израиля.
- В то же время 18 мая армия обороны Израиля заявила, что по состоянию на прошлую ночь они убили более 150 боевиков-террористов, в основном из ХАМАС, во время боев в секторе Газа.
- 10 мая сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь. Атака произошла вскоре после палестинских протестов в Восточном Иерусалиме против запланированных выселений палестинцев из района Шейх-Джаррах в пользу еврейских поселенцев.
- С тех пор между Израилем и Сектором Газа продолжаются активные боевые действия.