МИД хочет вывезти украинцев из сектора Газа через Египет

Украинское министерство иностранных дел изучает возможность репатриации украинцев, находящихся в секторе Газа, где продолжаются бои между палестинскими и израильскими войсками.

Источник: комментарий представителя МИД Олега Николенко, предоставленный УП

Прямая речь Николенко: "В связи с продолжающимися боевыми действиями украинская сторона обратилась к международным организациям для оказания помощи в организованном выезде наших граждан из анклава.

Как и в 2012 и 2014 годах, когда проводились аналогичные мероприятия, в настоящее время прорабатывается возможность репатриации через территорию Египта.

Продолжаем мониторить развитие ситуации безопасности. Критически важно, чтобы в зоне конфликта наступил "режим тишины" для возможности этой гуманитарной миссии в максимально безопасных условиях".

Детали: В МИД отметили, что около 120 украинцев изъявили желание вернуться в Украину. Сейчас конкретные даты репатриации не називаться.

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