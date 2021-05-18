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МИД хочет вывезти украинцев из сектора Газа через Египет

Вторник, 18 мая 2021, 13:29

Украинское министерство иностранных дел изучает возможность репатриации украинцев, находящихся в секторе Газа, где продолжаются бои между палестинскими и израильскими войсками.

Источник: комментарий представителя МИД Олега Николенко, предоставленный УП

Прямая речь Николенко: "В связи с продолжающимися боевыми действиями украинская сторона обратилась к международным организациям для оказания помощи в организованном выезде наших граждан из анклава.

Как и в 2012 и 2014 годах, когда проводились аналогичные мероприятия, в настоящее время прорабатывается возможность репатриации через территорию Египта.

Продолжаем мониторить развитие ситуации безопасности. Критически важно, чтобы в зоне конфликта наступил "режим тишины" для возможности этой гуманитарной миссии в максимально безопасных условиях".

Детали: В МИД отметили, что около 120 украинцев изъявили желание вернуться в Украину. Сейчас конкретные даты репатриации не називаться.

Предыстория:

  • Министерства здравоохранения Газа сообщило, что по меньшей мере 212 палестинцев - в том числе 61 ребенок и 36 женщин - были убиты за неделю в результате авиаударов со стороны Израиля.
  • В то же время 18 мая армия обороны Израиля заявила, что по состоянию на прошлую ночь они убили более 150 боевиков-террористов, в основном из ХАМАС, во время боев в секторе Газа.
  • 10 мая сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь. Атака произошла вскоре после палестинских протестов в Восточном Иерусалиме против запланированных выселений палестинцев из района Шейх-Джаррах в пользу еврейских поселенцев.
  • С тех пор между Израилем и Сектором Газа продолжаются активные боевые действия.

Украинская правда
Темы: Сектор ГазаИзраильЕгипет


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