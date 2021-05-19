На берегах індійського Гангу знаходять сотні мерців

Сотні трупів захоронені в священній індійській річці Ганг або поховані в піску на її берегах. Ті, хто живе недалеко від місця, куди вимило тіла - в штаті Уттар-Прадеш – побоюються, що мерці - жертви COVID-19.

Джерело: BBC

Деталі: Зазначається, що вперше 10 травня 71 труп вимило на берег в селі Чауса в Біхарі. Офіційні особи заявили, що деякі з останків потрапити в Ганг після кремації, але й підозрювали, що трупи були скинуті в річку. Днем пізніше, за 10 км від Чауси, десятки тіл знайшли на березі в селі Гахмар.

За словами місцевих жителів, тіла вимивало протягом кількох днів, але влада ігнорували скарги на сморід, поки новини про трупи, знайдені нижче за течією в Біхарі, не потрапили в газети.

62 трупи витягли з річки в сусідньому районі Баллія.

У Каннауджі, Канпурі, Уннао і Праяграджі русло річки всіяне неглибокими могилами. У Махадеві Гхат було знайдено не менш як 50 тіл.

Хоча традиційно індуси кремують своїх мерців, багато громад слідують так званому jal-pravah - практиці захоронення в річці тіл дітей, незаміжніх дівчат або тих, хто помирає від інфекційних захворювань або укусів змій. Бідні люди також не можуть дозволити собі кремацію, тому вони загортають тіло в білий муслін і кидають у воду. Іноді до тіл прив'язують камені, щоб вони залишалися зануреними. BBC зазначає, що зазвичай трупи, що плавають в Гангу, - не дивина, але те, що так багато мерців з’являється за короткий проміжок часу на багатьох ділянках берега – це рідкість.

Минулої середи уряд штату заборонив jal-pravah і запропонував кошти бідним сім'ям, які не могли дозволити собі кремацію. У багатьох місцях поліція витягала трупи з річки за допомогою палиць і вербувала човнярів, щоб доставити їх на берег.

Мировий суддя Мангала Прасад Сингх повідомив BBC, що загони патрулюють місця кремації, щоб не дати людям скидати тіла в воду або ховати їх. Але як і раніше щодня знаходять один-два трупи.

Що передувало: 11 травня повідомлялося, що тіла щонайменше 40 осіб були викинуті на берег річки Ганг.

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