На берегах индийского Ганга находят сотни мертвецов

Сотни трупов захоронены в священной индийской реке Ганг или похоронены в песке на ее берегах. Те, кто живет недалеко от места, куда вымыло тела - в штате Уттар-Прадеш - опасаются, что мертвецы - жертвы COVID-19.

Источник: BBC

Детали: Отмечается, что впервые 10 мая 71 труп вымыло на берег в селе Чауса в Бихаре. Официальные лица заявили, что некоторые из останков попасть в Ганг после кремации, но и подозревали, что трупы были сброшены в реку. Днем позже, в 10 км от Чаусы, десятки тел нашли на берегу в селе Гахмар.

По словам местных жителей, тела вымывало в течение нескольких дней, но власти игнорировали жалобы на запах, пока новости о трупах, найденных ниже по течению в Бихаре, не попали в газеты.

62 трупа извлекли из реки в соседнем районе Баллия.

В Каннаудже, Канпуре, Уннао и Праяградже русло реки усеяно неглубокими могилами. В Махадеви Гхат было найдено не менее 50 тел.

Хотя традиционно индусы кремируют своих мертвецов, многие общины следуют так называемому jal-pravah - практике захоронения в реке тел детей, незамужних девушек или тех, кто умирает от инфекционных заболеваний или укусов змей. Бедные люди также не могут позволить себе кремацию, поэтому они заворачивают тело в белый муслин и бросают в воду. Иногда к телам привязывают камни, чтобы они оставались погруженными. BBC отмечает, что обычно трупы, плавающие в Ганге, - не удивительно, но то, что так много мертвецов появляется за короткий промежуток времени на многих участках берега - это редкость.

В прошлую среду правительство штата запретило jal-pravah и предложило средства бедным семьям, которые не могли позволить себе кремацию. Во многих местах полиция вытаскивала трупы из реки с помощью палок и вербовала лодочников, чтобы доставить их на берег.

Мировой судья Мангала Прасад Сингх сообщил BBC, что отряды патрулируют места кремации, чтобы не дать людям сбрасывать тела в воду или хоронить их. Но по-прежнему ежедневно находят один-два трупа.

Что предшествовало: 11 мая сообщалось, что тела не менее 40 человек были выброшены на берег реки Ганг.

Напомним: