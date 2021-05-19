Прокурори заявили відвід судді через затягування справи Тупицького

Прокурори заявили відвід слідчому судді Печерського районного суду Києва Сергію Вовку, який вже не вперше переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому голові Конституційного Суду Олександру Тупицькому.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" за результами засідання суду

Деталі: Захист Тупицького стверджує, що той не з’являється на засідання через необхідність в медичному обстеженні та лікуванні.

У свою чергу прокурори, зокрема Олексій Донський, наполягають на примусовому приводі ексголови КСУ та кажуть про навмисне затягування справи. Там вважають, що документи захисту не підтверджують поважні причини неявки підозрюваного на засідання.

У прокуратурі наголосили, що розглянути клопотання про запобіжний захід буде неможливо без участі самого Тупицького. Суддя ж вважає, що здійснювати примусовий привід поки зарано, а тому переніс розгляд клопотання на 1 червня.

Саме це і стало причиною заяви прокурорів про відвід слідчого судді. Заяву про відвід буде розглядати інший суддя, тому наразі в засідання оголошена перерва.

Що передувало: Печерський районний суд Києва вкотре через неявку на засідання відклав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу відстороненому голові Конституційного суду Олександру Тупицькому.

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