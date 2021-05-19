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Прокуроры заявили отвод судье из-за затягивания дела Тупицкого

Среда, 19 мая 2021, 12:41

Прокуроры заявили отвод следственному судьи Печерского районного суда Киева Сергею Вовку, который уже не первый раз перенес заседание по избранию меры пресечения бывшему председателю Конституционного Суда Александру Тупицкому.

Источник: "Интерфакс-Украина" по результатам заседания суда

Детали: Защита Тупицкого утверждает, что тот не является на заседание из-за необходимости в медицинском обследовании и лечении.

В свою очередь прокуроры, в частности Алексей Донской, настаивают на принудительном приводе экс-главы КСУ и говорят о преднамеренном затягивании дела. В прокуратуре отметили, что рассмотреть ходатайство о мере пресечения будет невозможно без участия самого Тупицкого. Судья же считает, что осуществлять принудительный привод пока рано, а потому перенес рассмотрение ходатайства на 1 июня.

Именно это и стало причиной заявления прокуроров об отводе следственного судьи. Заявление об отводе будет рассматривать другой судья, поэтому сейчас в заседание объявлен перерыв.

Что предшествовало: Печерский районный суд Киева в очередной раз из-за неявки на заседание отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения отстраненному главе Конституционного суда Александру Тупицкому.

Предыстория:

  • 19 января в ГБР заявили, что сообщили о подозрении председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому, хотя он имитировал ее невручение и посещал рабочее место. Его подозревают в заведомо ложных показаниях, соединенных с искусственным созданием доказательств защиты, подкупе свидетеля с целью отказа от дачи показаний.
  • По данным "Схем", Тупицкий как районный судья Донецка в период 2006-2010 годов с помощью воздействия и знакомств в судейском корпусе участвовал в событиях, которые привели к завладению имуществом завода в городе Зугрэс и, вероятно, получил свою долю в этом предприятии.
  • У следствия есть запись разговора, где Тупицкий убеждает бизнесмена не давать показания о причастности его к завладению имуществом по делу, в котором фигурирует Виктор Татьков, экс-глава Высшего хозяйственного суда.
  • 13 мая в Тупицкого по месту жительства проходили обыски. Бывший председатель КСУ сказал, что правоохранители ничего не нашли.



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