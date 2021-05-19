Прокуроры заявили отвод судье из-за затягивания дела Тупицкого
Прокуроры заявили отвод следственному судьи Печерского районного суда Киева Сергею Вовку, который уже не первый раз перенес заседание по избранию меры пресечения бывшему председателю Конституционного Суда Александру Тупицкому.
Источник: "Интерфакс-Украина" по результатам заседания суда
Детали: Защита Тупицкого утверждает, что тот не является на заседание из-за необходимости в медицинском обследовании и лечении.
В свою очередь прокуроры, в частности Алексей Донской, настаивают на принудительном приводе экс-главы КСУ и говорят о преднамеренном затягивании дела. В прокуратуре отметили, что рассмотреть ходатайство о мере пресечения будет невозможно без участия самого Тупицкого. Судья же считает, что осуществлять принудительный привод пока рано, а потому перенес рассмотрение ходатайства на 1 июня.
Именно это и стало причиной заявления прокуроров об отводе следственного судьи. Заявление об отводе будет рассматривать другой судья, поэтому сейчас в заседание объявлен перерыв.
Что предшествовало: Печерский районный суд Киева в очередной раз из-за неявки на заседание отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения отстраненному главе Конституционного суда Александру Тупицкому.
Предыстория:
- 19 января в ГБР заявили, что сообщили о подозрении председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому, хотя он имитировал ее невручение и посещал рабочее место. Его подозревают в заведомо ложных показаниях, соединенных с искусственным созданием доказательств защиты, подкупе свидетеля с целью отказа от дачи показаний.
- По данным "Схем", Тупицкий как районный судья Донецка в период 2006-2010 годов с помощью воздействия и знакомств в судейском корпусе участвовал в событиях, которые привели к завладению имуществом завода в городе Зугрэс и, вероятно, получил свою долю в этом предприятии.
- У следствия есть запись разговора, где Тупицкий убеждает бизнесмена не давать показания о причастности его к завладению имуществом по делу, в котором фигурирует Виктор Татьков, экс-глава Высшего хозяйственного суда.
- 13 мая в Тупицкого по месту жительства проходили обыски. Бывший председатель КСУ сказал, что правоохранители ничего не нашли.