У Секторі Гази перебуває 1600 українців, частина просять про евакуацію – МЗС

У секторі Гази перебуває близько 1600 українців, 127 із них попросили про евакуацію у зв’язку з ескалацією ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на засіданні уряду 19 травня

Пряма мова: "У секторі Гази наразі перебуває орієнтовно 1600 українців. Відбувається зараз збройний конфлікт, ескалація ізраїльсько-палестинського збройного протистояння, існує загроза життю та здоров’ю наших співвітчизників. З 1600 громадян України 127 уже вивили бажання повернутися на батьківщину, тобто бути евакуйованими".

Деталі: За словами Кулеби, про евакуацію просили також громадяни Молдови, Білорусі та двох країн-членів ЄС.

Керівник МЗС додав, що Посольство України в Ізраїлю вже склало списки тих, хто зацікавлений в евакуації, також МЗС уже домовилося з владою Ізраїлю та Палестинської автономії про зелений коридор для евакуації та відпрацювало організаційні питання з владою Єгипту.

Кулеба зазначив, що, якщо не буде загострення конфлікту, то евакуація українців на територію Єгипту, а звідти додому може відбутися уже упродовж найближчих 48 годин. Авіарейс організують за кошти резервного фонду.

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