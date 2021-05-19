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У Секторі Гази перебуває 1600 українців, частина просять про евакуацію – МЗС

Середа, 19 травня 2021, 14:02
Фото pnk.tv

У Секторі Гази перебуває близько 1600 українців, 127 із них попросили про евакуацію у зв’язку з ескалацією ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на засіданні уряду 19 травня

Пряма мова: "У Секторі Газа наразі перебуває орієнтовно 1600 українців. Відбувається зараз збройний конфлікт, ескалація ізраїльсько-палестинського збройного протистояння, існує загроза життю та здоров’ю наших співвітчизників. З 1600 громадян України 127 уже вивили бажання повернутися на батьківщину, тобто бути евакуйованими".  

Деталі: За словами Кулеби, про евакуацію просили також громадяни Молдови, Білорусі та двох країн-членів ЄС.

Керівник МЗС додав, що Посольство України в Ізраїлю вже склало списки тих, хто зацікавлений в евакуації, також МЗС уже домовилося з владою Ізраїлю та Палестинської автономії про зелений коридор для евакуації та відпрацювало організаційні питання з владою Єгипту.

Кулеба зазначив, що, якщо не буде загострення конфлікту, то евакуація українців на територію Єгипту, а звідти додому може відбутися уже упродовж найближчих 48 годин. Авіарейс організують за кошти резервного фонду.  

Ірина Балачук, УП
Теми: Сектор ГазаІзраїльукраїнціМЗС


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