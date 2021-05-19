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В секторе Газа находится 1600 украинцев, часть просят об эвакуации – МИД

Среда, 19 мая 2021, 14:02
Фото pnk.tv

В секторе Газа находится около 1600 украинцев, 127 из них попросили об эвакуации в связи с эскалацией израильско-палестинского конфликта.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на заседании правительства 19 мая

Прямая речь: "В Секторе Газа сейчас находится ориентировочно 1600 украинцев. Происходит сейчас вооруженный конфликт, эскалация израильско-палестинского вооруженного противостояния, существует угроза жизни и здоровью наших соотечественников. Из 1600 граждан Украины 127 уже изъявили желание вернуться на родину, то есть быть эвакуированными".

Детали: По словам Кулебы, об эвакуации просили также граждане Молдовы, Беларуси и двух стран-членов ЕС.

Глава МИД добавил, что посольство Украины в Израиле уже составило списки тех, кто заинтересован в эвакуации, также МИД уже договорилось с властями Израиля и Палестинской автономии о зеленом коридоре для эвакуации и отработало организационные вопросы с властями Египта.

Кулеба отметил, что, если не будет обострения конфликта, то эвакуация украинцев на территорию Египта, а оттуда домой может произойти уже в ближайшие 48 часов. Авиарейс организуют за счет резервного фонда.

Ирина Балачук, УП
Темы: Сектор ГазаИзраильукраинцыМИД


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