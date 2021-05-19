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В секторе Газы находится 1600 украинцев, часть просят об эвакуации – МИД

Среда, 19 мая 2021, 14:02
В секторе Газы находится 1600 украинцев, часть просят об эвакуации – МИД
Фото pnk.tv

В секторе Газы находится около 1600 украинцев, 127 из них попросили об эвакуации в связи с эскалацией израильско-палестинского конфликта.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на заседании правительства 19 мая

Прямая речь: "В секторе Газы сейчас находится ориентировочно 1600 украинцев. Происходит сейчас вооруженный конфликт, эскалация израильско-палестинского вооруженного противостояния, существует угроза жизни и здоровью наших соотечественников. Из 1600 граждан Украины 127 уже изъявили желание вернуться на родину, то есть быть эвакуированными".

Детали: По словам Кулебы, об эвакуации просили также граждане Молдовы, Беларуси и двух стран-членов ЕС.

Глава МИД добавил, что посольство Украины в Израиле уже составило списки тех, кто заинтересован в эвакуации, также МИД уже договорилось с властями Израиля и Палестинской автономии о зеленом коридоре для эвакуации и отработало организационные вопросы с властями Египта.

Кулеба отметил, что, если не будет обострения конфликта, то эвакуация украинцев на территорию Египта, а оттуда домой может произойти уже в ближайшие 48 часов. Авиарейс организуют за счет резервного фонда.

Предыстория: 

  • Министерства здравоохранения Газа сообщило, что по меньшей мере 212 палестинцев – в том числе 61 ребенок и 36 женщин – были убиты за неделю в результате авиаударов со стороны Израиля.
  • В то же время 18 мая армия обороны Израиля заявила, что по состоянию на прошлую ночь они убили более 150 боевиков-террористов, в основном из ХАМАС, во время боев в секторе Газа.
  • 10 мая сектор Газы обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь. Атака произошла вскоре после палестинских протестов в Восточном Иерусалиме против запланированных выселений палестинцев из района Шейх-Джаррах в пользу еврейских поселенцев.
  • С тех пор между Израилем и сектором Газы продолжаются активные боевые действия.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Сектор ГазаИзраильукраинцыМИД
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