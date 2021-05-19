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Уряд запускає 9-річну програму "лагідної українізації"

Середа, 19 травня 2021, 14:14
Уряд запускає 9-річну програму лагідної українізації

Кабінет міністрів схвалив концепцію державної програми щодо розвитку і функціонування української мови на 2022-2030 роки, яка передбачає так звану "лагідну українізацію".

Джерело: міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram 

Пряма мова: "Попереду чимало роботи. Фактично, це і поступова зміна ставлення іншомовних людей до української, усвідомлення важливості даного кроку, і надання можливостей для повноцінного переходу. Добровільного переходу. Бо ми у МКІП притримуємося саме лагідної українізації, яка матиме довготривалий ефект. Для досягнення нашої мети потрібно сприяти появі бажанню читати українською, дивитися, розмовляти, співати і розказувати іншим".

Деталі: Концепція передбачає, що українська мова буде  застосовуватись в усіх сферах суспільного життя.

Зокрема, програма включає:

  • обов’язкове використання української посадовцями;
  • запуск курсів з вивчення української (в тому числі в онлайн-форматі);
  • покращення якості викладання державної мови в закладах освіти;
  • підтримку та популяризацію української мови за кордоном;
  • сприяння проведенню наукових досліджень у сфері українського мовознавства;
  • підтримку українського культурного продукту;
  • стимулювання дублювання кіно українською мовою;
  • підтримку книговидавничої справи в Україні. 

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Нагадаємо:

  • 54% громадян України підтримує запровадження обов’язкового використання державної мови у сфері обслуговування.
  • 16 липня 2021 року набуває чинності норма про те, що кожен претендент на посаду в органах державної влади або місцевого самоврядування має складати іспит на рівень володіння українською мовою.
  • З 16 липня близько 100-150 тисяч громадян України повинні будуть засвідчити рівень володіння державною мовою, склавши відповідний іспит. Причина полягає в тому, що депутати і посадові особи органів місцевого самоврядування будуть зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків.
  • Відповідно до мовного закону, складати іспит з української мають насамперед державні службовці та особи, які набувають громадянства. Проте є винятки.

Українська правда

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Теми: моваКабінет міністрів
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