Кабінет міністрів схвалив концепцію державної програми щодо розвитку і функціонування української мови на 2022-2030 роки, яка передбачає так звану "лагідну українізацію".

Джерело: міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram

Пряма мова: "Попереду чимало роботи. Фактично, це і поступова зміна ставлення іншомовних людей до української, усвідомлення важливості даного кроку, і надання можливостей для повноцінного переходу. Добровільного переходу. Бо ми у МКІП притримуємося саме лагідної українізації, яка матиме довготривалий ефект. Для досягнення нашої мети потрібно сприяти появі бажанню читати українською, дивитися, розмовляти, співати і розказувати іншим".

Деталі: Концепція передбачає, що українська мова буде застосовуватись в усіх сферах суспільного життя.

Зокрема, програма включає:

обов’язкове використання української посадовцями;

запуск курсів з вивчення української (в тому числі в онлайн-форматі);

покращення якості викладання державної мови в закладах освіти;

підтримку та популяризацію української мови за кордоном;

сприяння проведенню наукових досліджень у сфері українського мовознавства;

підтримку українського культурного продукту;

стимулювання дублювання кіно українською мовою;

підтримку книговидавничої справи в Україні.

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