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Кабмин одобрил 9-летнюю программу "ласковой украинизации"

Среда, 19 мая 2021, 14:14

Кабинет министров одобрил концепцию государственной программы по развитию и функционированию украинского языка на 2022-2030 годы, которая предусматривает так называемую "ласковую украинизацию".

Источник: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram

Прямая речь: "Впереди много работы. Фактически, это и постепенное изменение отношения иностранных людей к украинскому, осознание важности данного шага, и предоставление возможностей для полноценного перехода. Добровольного перехода. Потому что мы в МКИП придерживаемся именно ласковой украинизации, которая будет иметь долговременный эффект. Для достижения нашей цели нужно способствовать появлению желанию читать на украинском, смотреть, разговаривать, петь и рассказывать другим".

Детали: Концепция предусматривает, что украинский язык будет применяться во всех сферах общественной жизни.

В частности, программа включает:

  • обязательное использование украинского должностными лицами;
  • запуск курсов по изучению украинского (в том числе в онлайн-формате)
  • улучшение качества преподавания государственного языка в учебных заведениях;
  • поддержку и популяризацию украинского языка за рубежом;
  • содействие проведению научных исследований в сфере украинского языкознания;
  • поддержку украинского культурного продукта;
  • стимулирование дублирования кино на украинском языке;
  • поддержке книгоиздательского дела в Украине.

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Напомним: 

  • Согласно норм языкового закона, сдавать экзамен по украинскому должны будут прежде всего государственные служащие и лица, вступающие в гражданство. Однако есть исключения.
  • С 16 июля около 100-150 тысяч граждан Украины должны будут подтвердить уровень владения государственным языком, сдав соответствующий экзамен. Причина заключается в том, что депутаты и должностные лица органов местного самоуправления будут обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей.
  • 16 июля 2021 года вступает в силу норма о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления должен сдать экзамен на уровень владения украинским языком.
  • 54% граждан Украины поддерживает введение обязательного использования государственного языка в сфере обслуживания.

Украинская правда
Темы: языкКабинет министров


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