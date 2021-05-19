Рада провалила создание ТСК по "делу вагнеровцев", но поддержала другую

Нардепы не поддержали создание Временной следственной комиссии по расследованию срыва спецоперации по военной компании Вагнера, одновременно избранники одобрили другое постановление – о ВСК для расследования действий должностных лиц, которые несли угрозу нацбезопасности Украины.

Источник: заседание ВРУ постановления №5243 и №4105

Детали: Инициировал постановление о ВСК "по вагнеровцам" нардеп от фракции "Голос" Роман Костенко.

В пояснительной записке документа говорится, что целью создания ВСК является "проверка обнародованных в СМИ фактов относительно возможных противоправных действий должностных лиц, которые могли привести к избежания уголовной ответственности членами "частной военной компании Вагнера" и нанесение вреда национальным интересам Украины".

В то же время, поддержали постановление о создании комиссии 97 нардепов, среди них "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина" и "Голос". Не дали голосов за решение представители фракции "Слуга народа", лишь 12 из них нажали зеленую кнопку.

Воздержались от голосования 148 нардепов.

Однако нардепы поддержали создание другой ВСК, постановление о которой зарегистрировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он утверждал, что у этой ВСК будет больше предмет для изучения, в том числе и пленки, на которых фигурирует кум Путина Виктор Медведчук.

В отличие от первого, в постановлении Арахамии вообще не указываются конкретные случаи, которыми будет заниматься комиссия, как и временные рамки тех событий, которые будут предметом расследования.

В то же время, в пояснительной записке говорится, что необходимостью создания ВСК являются аудиозаписи, которые "свидетельствуют о сотрудничестве представителей государственной власти Украины с должностными лицами государства-агрессора, в частности относительно схем поставок электроэнергии в аннексированный Российской Федерацией Крым, вопрос обмена военнопленными на временно оккупированном Донбассе, получения прибыли цене государственных интересов, прав и свобод граждан Украины".

Официально она носит название "О создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию возможных противоправных действий представителей государственной власти и других лиц, способствовавших нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности и несли угрозу национальным интересам и безопасности Украины".

В состав этой комиссии вошли только 7 представителей фракции "Слуга народа" и по одному нардепу от "Доверия" и "За будущее". Председателем ВСК назначена "слуга" Марьяна Безуглая, ее заместителем – нардеп от "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич.

"За" создание ВСК высказались 252 нардепа, "Против" – 56, воздержались – 10. В частности, "Слуга народа" дала 214 голосов, "Батькивщина" – 9, "За будущее" – 11, "Доверие" – 12. Голосовали против "Европейская солидарность", "Голос" и часть "ОПЗЖ".

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