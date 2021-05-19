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ЦИК еще раз признала Вирастюка победителем на довыборах в Раду

Среда, 19 мая 2021, 18:46
ЦИК еще раз признала Вирастюка победителем на довыборах в Раду

Центральная избирательная комиссия во время своего заседания в среду составила новый протокол по результатам выборов в округе №87, признав победителем кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка.

Источник: Общественная сеть ОПОРА

Детали: Сообщается, что перед этим в среду ЦИК признал недействительным голосования на 6 участках округа. Таким образом, не подлежат учету 3189 голосов избирателей, голосовавших на этих участках.

После этого у Вирастюка осталось 14811 голосов. Его конкуренты набрали: Александр Шевченко - 13942, Руслан Кошулинский – 13463 голоса.

В то же время, в ЦИК отмечают, что новый протокол составляли с учетом разъяснения относительно решения Большой палаты Верховного суда, которая предыдущий протокол признала противоправным.

Предыстория:

  • 28 марта в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.
  • 4 апреля на округе №87 завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты, силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк обошел Александра Шевченко на 749 голосов: Вирастюк получил 31,25%, а Шевченко - 29,69% голосов избирателей.
  • Шевченко решил защищать свой результат в суде.
  • 22 апреля ЦИК официально признал Вирастюка победителем.
  • 1 мая Большая палата Верховного суда признала противоправным и отменила протокол Центральной избирательной комиссии, которым кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка признано победителем.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЦИКВерховная Рада
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