Кличко розповів, коли востаннє бачився з Зеленським

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що востаннє бачився з президентом Володимиром Зеленським пів року тому, а голова ОПУ Андрій Єрмак не відповідає на його СМС.

Джерело: Кличко в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "У мене багато питань є, що стосується розвитку столиці, що стосується регіону, поточні питання. Але, на жаль, я вже майже півроку президента не бачив. І за останній тиждень (коли у КМДА, у низці комунальних підприємств Києва та у чиновників проходили обшуки – ред.) такої розмови (щодо обшуків – ред.) не було".

Деталі: З головою ОПУ, за словами Кличка, він бачився "десь місяць, може, півтора тому", а на СМС він наразі не відповідає. Мер Києва додав, що розуміє, що Єрмак "зайнятий, має багато справ".

Журналісти зазначили, що 14 травня і Кличко, і Єрмак були на відкритті синагоги, тож там у глави ОПУ можна було спитати, що наразі відбувається у столиці.

На це мер Києва відповів, що дійсно бачив Єрмака, але "там була інша мета заходу" і він з ним не спілкувався.

На думку Кличка, причиною загострення відносин і напружені стосунки з Офісом президента є політична складова і питання контролю.

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