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Кличко розповів, коли востаннє бачився з Зеленським

Четвер, 20 травня 2021, 09:20
Кличко розповів, коли востаннє бачився з Зеленським
Фото УП

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що востаннє бачився з президентом Володимиром Зеленським пів року тому, а голова ОПУ Андрій Єрмак не відповідає на його СМС.

Джерело: Кличко в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "У мене багато питань є, що стосується розвитку столиці, що стосується регіону, поточні питання. Але, на жаль, я вже майже півроку президента не бачив. І за останній тиждень (коли у КМДА, у низці комунальних підприємств Києва та у чиновників проходили обшуки – ред.) такої розмови (щодо обшуків – ред.) не було".

Деталі: З головою ОПУ, за словами Кличка, він бачився "десь місяць, може, півтора тому", а на СМС він наразі не відповідає. Мер Києва додав, що розуміє, що Єрмак "зайнятий, має багато справ".

Журналісти зазначили, що 14 травня і Кличко, і Єрмак були на відкритті синагоги, тож там у глави ОПУ можна було спитати, що наразі відбувається у столиці.

На це мер Києва відповів, що дійсно бачив Єрмака, але "там була інша мета заходу" і він з ним не спілкувався.

На думку Кличка, причиною загострення відносин і напружені стосунки з Офісом президента є політична складова і питання контролю. 

Читайте також: Третя столична війна. Для чого Зеленський тисне на Кличка 

Передісторія:

  • 11 травня столичні прокурори заявили, що спільно з Державною фіскальною службою, Національною поліцією та Службою безпеки України проводять масштабну роботу з викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного та державного бюджетів.
  • Станом на 13 травня на території міста Києва у службових приміщеннях комунальних підприємств, департаментів КМДА, в офісах підрядних структур, а також за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень провели понад 60 обшуків. За результатами проведених слідчих дій вручили повідомлення про підозру 11 особам.
  • Стосовно звинувачень очільника столиці Віталія Кличка, який назвав обшуки на комунальних підприємствах міста тиском на столичну владу і особисто на нього, у прокуратурі підкреслили, що діють згідно із законодавством, в інтересах держави, та запевнили, що в цьому немає жодної політики.
  • В Офісі президента запевнили, що звинувачення мера Києва Віталія Кличка про тиск на столичну владу, безпідставні, а правоохронці провели роботу і викрили корупцію.
  • 18 травня прокурор Києва Олег Кіпер заявив, що прокуратура Києва повідомила про підозру в розкраданні бюджетних коштів 9 колишнім і нинішнім працівникам комунальних підприємств столиці. У справах, за якими вже висунуто підозри, завдані збитки бюджету перевищують 43 млн грн.

Українська правда

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Теми: Віталій КличкоЗеленськийКиїв
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