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"Це все питання контролю" – Кличко про "гострі" стосунки з ОП

Четвер, 20 травня 2021, 06:38
Це все питання контролю – Кличко про гострі стосунки з ОП

Відповідаючи на питання про загострення відносин і напружені стосунки з Офісом президента, мер Києва Віталій Кличко заявив, що причиною цього є політична складова і питання контролю.

Джерело: Кличко в інтерв’ю УП

Пряма мова: "Я переконаний в тому, що це політичні речі. Я вважаю, тут немає нічого персонального, виключно політика. Є таке прислів’я, ще колись Наполеон казав: "Хто контролює Париж, той контролює Францію".

Я розумію, що це все питання контролю, питання керування містом. Кожна з політичних партій намагається це робити.

Місцеві вибори вже пройшли, і правляча партія отримала в Києві не першу і не другу, і не третю позицію".

Деталі: Крім того, напругу у відносинах Кличко вбачає і в тому, що він не є "представником цієї влади".

Також мер Києва впевнений, що "багато речей їх дратують".

Як приклад Кличко розповів про ситуацію з вакцинами, "коли місто сказало, що готове допомогти уряду у закупівлі вакцин".

За словами мера Києва, це сприйняли "як перевищення повноважень Кличком".

"Більш того, потім були розіслані листи, що єдиним контрагентом з закупівлі вакцини може виступати виключно уряд" – сказав Кличко.

Передісторія:

  • Із 11 травня у структурах, які підпорядковується КМДА, прокуратура та фіскали проводять обшуки. Так, 11 травня правоохоронці прийшли до "Київзеленбуду". Наступного дня стало відомо, що Київська міська прокуратура та фіскали проводять обшуки у приміщеннях КМДА та приватного підприємства, чиї дії завдали майже 20 млн гривень збитків. 
  • 12 травня Київська міська прокуратура разом із поліцією провели обшукиу департаменті соцполітики КМДА через розкрадання 13,5 млн гривень на закупівлі медичних виробів. Крім цього обшуки проводили в офісах КП Спецжитлофонд та підрядних фірмах.
  • Також у рамках розслідування фінансових махінацій на 12 млн грн на освітленні у столиці – тривали обшуки в офісах підрядних підприємств. Схему "відкату", за даними слідства, організували за передньою змовою з службовими особами КП "Київміськсвітло". Того ж дня обшуки провели і в "Київавтодорі".
  • За результатами проведених 12 травня обшуків повідомили про підозру трьом чинним та чотирьом колишнім високопосадовцямдепартаменту соціальної політики КМДА. 13 травня прокуратура разом із фіскалами прийшли з обшуками до комунальних підприємств "Київпастранс", "Київський метрополітен" та до комерційних структур.
  • В Офісі президента України підшуковують кандидатів на посаду Київської міської адміністрації, яку наразі очолює мер Києва Віталій Кличко.

Українська правда

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Теми: Віталій КличкоОфіс президента
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