"Це все питання контролю" – Кличко про "гострі" стосунки з ОП

Відповідаючи на питання про загострення відносин і напружені стосунки з Офісом президента, мер Києва Віталій Кличко заявив, що причиною цього є політична складова і питання контролю.

Джерело: Кличко в інтерв’ю УП

Пряма мова: "Я переконаний в тому, що це політичні речі. Я вважаю, тут немає нічого персонального, виключно політика. Є таке прислів’я, ще колись Наполеон казав: "Хто контролює Париж, той контролює Францію".

Я розумію, що це все питання контролю, питання керування містом. Кожна з політичних партій намагається це робити.

Місцеві вибори вже пройшли, і правляча партія отримала в Києві не першу і не другу, і не третю позицію".

Деталі: Крім того, напругу у відносинах Кличко вбачає і в тому, що він не є "представником цієї влади".

Також мер Києва впевнений, що "багато речей їх дратують".

Як приклад Кличко розповів про ситуацію з вакцинами, "коли місто сказало, що готове допомогти уряду у закупівлі вакцин".

За словами мера Києва, це сприйняли "як перевищення повноважень Кличком".

"Більш того, потім були розіслані листи, що єдиним контрагентом з закупівлі вакцини може виступати виключно уряд" – сказав Кличко.

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